STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas fester erwartet. Gestützt werden die Kurse wohl von der Hoffnung auf ein umfangreiches Unterstützungspaket der zukünftigen US-Regierung sowie dem unerwartet guten Quartalsergebnis des Chip-Herstellers Intel. Allerdings trüben nach wie vor steigende Infektionszahlen mit dem Corona-Virus die Stimmung immer wieder ein. - SMI vorbörslich: +0,29% auf 10'878,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,03% auf 31'060 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,43% auf 13'129 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,85% auf 28'698 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2020: Umsatz 2,99 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,95 Mrd) EBITDA-Marge von rund 31% erwartet Trotz der Krise weitere Marktanteile dazugewonnen CFO Roland Iff tritt per Ende 2021 in Ruhestand Vorbörsliche Indikation +1,0% - Novartis erhält für Ligelizumab von FDA Status 'Therapiedurchbruch' Vorbörsliche Indikation +1,0% - Temenos erhält Auftrag der pakistanischen Khyber Bank - Bossard 2020: Umsatz 812,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 800,7 Mio) Viertes Quartal in allen Regionen robust Umsatz im Dezember deutlich besser als erwartet Zahlen stimmen für weiteren Geschäftsverlauf optimistisch - Flughafen Zürich 2020: Passagierzahl bei 8,3 Mio (-73,5%) Passagier-Aufkommen Dezember -84,8% gg VJ auf 355'315 Flugbewegungen im Dezember -68% unter Vorjahr Frachtvolumen im Dezember 28,8% unter Vorjahr Vorbörsliche Indikation -0,6% - Swissquote 2020 mit Rekordergebnis Vorsteuergewinn von über 105 Mio Fr Nettoertrag mindestens 315 Mio Fr. Werden auch 2021 bei Ertrag und Gewinn weiterwachsen - VAT 2020: Auftragseingang rund 733 Mio Fr. (VJ 585 Mio) Nettoumsatz 692 Mio Fr. (VJ 570 Mio) Auftragsbestand per Ende Jahr 146 Mio Fr. EBITDA-Marge von über 31% erwartet Q1: Nettoumsatz von 180 - 190 Mio Fr. erwartet Fabian Chiozza wird neuer Finanzchef Vorbörsliche Indikation +3,1% - Aryzta ernennt Chris Plüss zum Deutschland-Chef - Pierer: Umsatz 2020 1,53 Mrd EUR (VJ 1,52 Mrd) - Stadler liefert Rettungszüge an ÖBB im Volumen von bis zu 240 Millionen Euro NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,08% - Valiant: Credit Suisse Funds meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit Conf. Call zu Umsatz 2020 (9.00 Uhr) - Partners Group: Verwaltete Vermögen 2020 (Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Hypo Lenzburg: Ergebnis + BMK 2020 - Zehnder: Umsatz 2020 Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergung November 2020 (Freitag) Ausland: - EZ: EZB Sitzungsprotokoll 10.12.20 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 12/20 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schaffner (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0783 - USD/CHF: 0,8877 - Conf-Future: +48 BP auf 169,50% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,464% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,26% auf 10'847 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,12% auf 1'722 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,20% auf 13'465 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,11% auf 13'940 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,21% auf 5'663 Punkte

