STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierugen auf eine feste Eröffnung zu. Orientierungshilfe aus den USA gibt es zwar keine, weil die dortigen Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen waren. In Japan und China hingegen ziehen die Aktien am Berichtstag klar an, gestützt noch immer von den starken Wirtschaftsdaten aus China vom Vortag. - SMI vorbörslich: +0,46% auf 10'938,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +1,39% auf 28'633 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q3: Umsatz 1,67 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,25 Mrd) Bruttomarge (non-GAAP) 45,2% (AWP-Konsens: 39,9%) EBIT non-GAAP 476 Mio USD (AWP-Konsens: 226 Mio) Reingewinn 382,5 Mio USD (AWP-Konsens: 191 Mio) 2020/21: Ziele erneut erhöht - Umsatz +57 bis +60% (davor +35-40%) EBIT (non-GAAP) bei 1,05 Mrd USD (vorher 700-725 Mio) erw. Vorbörsliche Indikation +11,5% - Lonza will zwei Fabriken in Frankreich und Schottland an NextPharma verkaufen Standorte beschäftigen insgesamt 390 Personen - Novartis forscht mit GSK an genetischer Vielfalt Afrikas - SGS-Manager Helmut Krause absolviert zweite Amtszeit in AFIRM-Komitee - Lindt&Sprüngli 2020: Organisches Wachstum -6,1% (AWP-Konsens: -5,2%) Umsatz 4,02 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,07 Mrd) Onlinegeschäft verdoppelt auf 5% Margenziel von rund 10% wird erreicht Langfristige Umsatz- und Margenziele bestätigt Vorbörsliche Indikation -1,1% - Achiko kündigt aoGV zur Erhöhung des bedingten und genehmigten Kapitals an - Aryzta zieht sich von der Börse in Dublin zurück - Bank Linth führt GV wegen Corona-Pandemie ohne Publikum durch - EFG hat Tier 1-Anleihe in Höhe von 400 Mio USD bei Investoren platziert - Interroll übernimmt österreichische MITmacher für sechsstelligen Euro-Betrag - Romande Energie baut Dienstleistungsbereich mit Zukauf aus - U-Blox schreibt Telit-Übernahme endgültig ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS meldet Erwerbspositionen von 8,03% - Galenica: Black Rock meldet Anteil von 3,04% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 22,251% - VAT Group: BlackRock erhöht Anteil auf 6,17% - Wisekey: Pierre Vannineuse senkt Anteil auf 13,31% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,06%; UBS von 7,08% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conf Call Q3 (14.30 Uhr) Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q3 - Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2020 Donnerstag: - Autoneum: Umsatz 2020 - Belimo: Umsatz 2020 - Galenica: Umsatz 2020 - Medacta: Umsatz 2020 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Zur Rose: Umsatz 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2020 (08.30 Uhr) Ausland: - EZ: EZB Leistungsbilanz 11/20 (10.00 Uhr) DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/21 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0775 - USD/CHF: 0,8908 - Conf-Future: -24 BP auf 169,34% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,491% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,11% auf 10'889 Punkte - SLI (Montag): +0,36% auf 1'721 Punkte - SPI (Montag): +0,32% auf 13'532 Punkte - Dax (Montag): +0,44% auf 13'848 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,10% auf 5'617 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)