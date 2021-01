STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss zunächst mit leichten Abgaben erwartet. Dies liegt laut Händlern nicht zuletzt an den Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street war den Standardwerten am Donnerstag die Luft ausgegangen und auch in Asien haben die meisten Indizes zum Wochenschluss den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem sie am Donnerstag noch mit Rekordständen auf den Beginn der Präsidentschaft des US-Demokraten Joe Biden reagiert hatten. - SMI vorbörslich: -0,24% auf 10'886,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,04% auf 31'176 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,55% auf 13'531 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,44% auf 28'631 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont-Präsident Rupert im Thurgau geimpft - Kudelski 2020: EBITDA über Guidance von 45 bis 55 Mio USD Starker Cashflow im Gesamtjahr Günstige Auswirkungen proaktiver Kostenkontrollmassnahmen vorbörsliche Indikation +3,6% - Huber+Suhner 2020: Umsatz 737,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 748,9 Mio) Auftragseingang 748,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 745,9 Mio) Solides Ergebnis nach Stabilisierung im H2 erwartet Alle drei Hauptmärkte schwächer als im Vorjahr Verlangsamung im Ausbau von Mobilfunknetzen Cyberangriff im Dezember kostete einige Werktage Operative Marge im H2 gegenüber H1 verbessert Operative Marge am unteren Ende der Bandbreite von 8 - 10% vorbörsliche Indikation +0,1% - BB Biotech 2020: Dividende 3,60 Fr. (VJ 3,40 Fr.) Gewinn von rund 691 Mio (Vorjahr +677 Mio) 2021 zahlreiche Covid-19-Impfstoffkampagnen erwartet Neue US-Regierung ist sich Wert des Biotechsektors bewusst - HBM 9 Mte 2019/20: Bestätigt Gewinn 645 Mio Fr. (VJ 265,7 Mio) 2021: Weitere IPOs von Portfolio-Unternehmen erwartet - Glarner Kantonalbank stellt ein neues COVID-19 Hilfspaket bereit - Nebag kündigt Ausschüttung in Höhe von 0,40 Fr. pro Namenaktie an - SHL Telemedicine setzt erste von zwei Kapitalerhöhungen um - Vontobel-Chefanwalt Enrico Friz gestorben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich: Matteo Magnani neuer Chef Consumer&Innovation der Parfüm-Sparte PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Laurence Lytton kurzfristig mit Anteil von 3,02% - Burckhardt: Federated Hermes meldet Anteil von 3,01% - Galenica: Black Rock meldet Anteil von 3,12% - Obseva meldet Eigenanteil von 2,785%/23,988% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 20,756% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - Temenos: BNP Paribas senkt Anteil auf 9,3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis + BMK 2020 - UBS: Ergebnis 2020 (Webcast 09.00 Uhr) - Schlatter: Kennzahlen 2020 - Interroll: Kennzahlen 2020 - Komax: Umsatz 2020 - BC Jura: Ergebnis + BMK 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig; 09.15 Uhr) DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig; 09.30 Uhr) EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig, 10.00 Uhr) - USA Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig; 15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 12/20 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0769 - USD/CHF: 0,8857 - Conf-Future: -36 BP auf 169,18% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,473% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,30% auf 10'913 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,02% auf 1'727 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,14% auf 13'557 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,11% auf 13'907 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,67% auf 5'591 Punkte

