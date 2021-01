STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag nach positiven Vorgaben aus Fernost etwas höher erwartet. Doch die Anleger könnten wieder einmal mit angezogener Handbremse unterwegs sein. Denn die Euphorie über den neuen US-Präsidenten Joe Biden habe bereits wieder ein wenig den Corona-Sorgen Platz gemacht, heisst es. Zudem kommt die Bilanzsaison diese Woche auch in der Schweiz so richtig in Fahrt, was für ein wenig Zurückhaltung sorgen könnte. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 10'968,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,57% auf 30'997 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,09% auf 13'543 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,67% auf 28'822 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht mit Augenmittel Faricimab Ziele in Phase-III-Studien erneuert Partnerschaft mit Sysmex im Bereich Hämatologie-Tests - CPH plant Fusion mit Hauptaktionärin Fusion erhöht Freefloat auf 62,6% Nachkommen der Gründerfamilien bleiben starke Ankeraktionäre Aktionäre sollen an aoGV am 4. Juni über Fusion abstimmen - VP Bank 2020: Konzerngewinn rund 41,6 Mio Fr. (VJ 73,5 Mio) Wertberichtigungen sind Grund für Gewinnrückgang Neugeldwachstum rund 1,4 Mrd Franken - Achiko schliesst Phase 1-Studie für Covid-19-Tests ab - Sensivität von 91% - Relief Therapeutics und Acer Therapeutics wollen zusammenarbeiten - SHL Telemedicine schliesst Übernahme der Jumedi ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX-Präsident bekräftig Expansionspläne und setzt auf SDX (NZZaS) - Dirk Stahl will BLS-Führung nicht dauerhaft übernehmen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois meldet 25,3% - CPH: Nachlass Schnorf-Schmid Swiss Industrial Finance meldet 8,655% - Leclanché: Crestbridge Management meldet via RAIF 40,42% - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,06% - Temenos: Invessco erhöht Anteil auf 3,022% - Zehnder: Graneco meldet Anteil von 51,7% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,93% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Finanzaktivist: UBS-VR hätte Hamers nicht einstellen dürfen (SaW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis + BMK 2020 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis 2020 (Webcast 09.00 Uhr) - BC Jura: Ergebnis + BMK 2020 - Interroll: Kennzahlen 2020 - Komax: Umsatz 2020 - Schlatter: Kennzahlen 2020 Mittwoch: - Lonza: Ergebnis + BMK 2020 (online) - Barry Callebaut: Ergebnis Q1 - Mikron: Umsatz 2020 - Rieter: Umsatz 2020 (Conf Call 9.00 Uhr) - Landis+Gyr: Investorentag (ab 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 01/21 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 12/20 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0781 - USD/CHF: 0,8854 - Conf-Future: +6 BP auf 169,26% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,451% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,16% auf 10'931 Punkte - SLI (Freitag): -0,15% auf 1'724 Punkte - SPI (Freitag): +0,05% auf 13'564 Punkte - Dax (Freitag): -0,24% auf 13'874 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,56% auf 5'560 Punkte

