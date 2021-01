STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch aufgrund wenig richtungsweisender Auslandsvorgaben wenig verändert gesehen. Nach dem jüngsten Anstieg habe die Dynamik etwas nachgelassen, heisst es Markt. Die Marktteilnehmer dürften sich zudem auch wegen dem Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed eher zurückhalten. - SMI vorbörslich: +0,08% auf 10'972,41 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,07% auf 30'937 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,07% auf 13'626 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,31% auf 28'635 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza 2020: Nettoumsatz 6,19 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,17 Mrd) Reingewinn 871 Mio Fr. (VJ 763 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,82 Fr.; 2019: 2,75 Fr.) Umsatz LPBN 4,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,48 Mrd) Kern-EBITDA LPBN 1'406 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'471 Mio) Umsatz LSI 1,68 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,65 Mrd) Verkauf LSI wird im ersten Quartal 2021 erwartet 2021: Tiefes zweistelliges Umsatzwachstum erwartet Core-EBITDA-Margenverbesserung im Rahmen der Mittelziele erw. bekräftigt Mittelfristguidance 2023 Vorbörsliche Indikation +0,4% - Ascom 2020: Umsatz 281,0 (-0,7%; in Lokalwährungen +3,5%) EBITDA-Marge von 8,9% Auftragseingang 322,4 Mio Fr. (+6,2% in LW) Auftragsbestand 215,6 Mio (+20,8%) Vorbörsliche Indikation +1,9% - Barry Callebaut Q1: Verkaufsvolumen -4,3% (AWP-Konsens: -3,0%) Umsatz 1'777,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'860 Mio) Erholung im Schokoladengeschäft (-1,8%) Sind zuversichtlich für Mittelfristziele Anhaltende Erholung im Gourmet-Geschäft Halten an striker Kostendisziplin fest Sehen eine allmähliche Erholung Vorbörsliche Indikation -2,1% - Comet 2020: Umsatz 395,8 Mio Fr. (+6,5%) EBITDA-Marge 14,8% (VJ 10,8%) Reingewinn 27,7 Mio Fr. (VJ 12,0 Mio) übertrifft damit Guidance 2021: Erwarten 2021 Jahr mit deutlich verbesserten Ergebnissen Vorbörsliche Indikation +3,9% - Landis+Gyr 2020: Unveränderter Ausblick für das Geschäftsjahr Goodwill-Wertminderung von 400 Mio USD im 2.HJ verbucht Org. Umsatzwachstum bis 2023 im niedrigen einstelligen Bereich Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 12% und 13% des Umsatz bis 2023 Jährlicher Free Cashflow (ohne M&A) von rund 120 Mio USD bis 2023 Verpflichtet sich progressiver Dividendenpolitik Aktienrückkaufprogramm 2019-2022 bleibt ausgesetzt Übernimmt Anbieter von Cybersecurity-Lösungen Rhebo - Mikron 2020: Umsatz 257,8 Mio Fr. (VJ 327,6 Mio) Bestellungseingang 267,3 Mio Fr. (VJ 288,5 Mio) Auftragsbestand 161,6 Mio Fr. (VJ 157,4 Mio) EBIT auf Niveau des Halbjahresergebnisses erwartet Massnahmen haben sich bereits im 2. Semester positiv ausgewirkt - Rieter 2020: Umsatz 573,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 596 Mio) Auftragseingang 640,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 663 Mio) EBIT-Marge von rund -15% Reingewinn-Marge von rund -16% Erholung vom dritten Quartal hat sich im vierten fortgesetzt 2021: Erstes Semester wird stark von Covid beeinflusst bleiben Umsatz im H1 unter Gewinnschwelle erwartet Roger Albrecht wird neuer Chef des Bereichs Maschinen & Systeme Vorbörsliche Indikation -3,6 % - BKB überträgt Leitung des Vertriebs für kommerzielle Kunden an Regula Berger - Rapid Nutrition beschafft sich 1 Million Dollar via Wandelanleihe - WKB verzichtet bei Firmenkrediten weiterhin auf Amortisation NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti 2020: Umsatz 5,3 Mrd Fr. (-9,6%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,95% - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von 9,33% - Wisekey: GEM Investments meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lonza: BMK Ergebnis 2020 (online 09.00 Uhr; Analysten-Webcast 14.30 Uhr) - Rieter: Conf Call zum Umsatz 2020 (09.00 Uhr) - Landis+Gyr: Investorentag (ab 10.00 Uhr) Donnerstag: - SGS: Ergebnis + BMK 2020 (Analysten-Webcast 14.30 Uhr) - Bucher: Umsatz 2020 - Emmi: Umsatz 2020 - Zuger KB: Ergebnis + BMK 2020 (10.30 Uhr) - aoGV: Wisekey zu Kapitalerhöhung Freitag - Givaudan: Ergebnis 2020 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Starrag: Umsatz/Auftragseingang 2020 - SFS: Umsatz 2020 - BEKB: Ergebnis 2020 - CFT: Umsatz 2020 - Gurit: Umsatz 2020 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (10.00 Uhr) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember 2020/Gesamtjahr (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Januar (Freitag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (vorläufig; 14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr; 20.30 Uhr Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0781 - USD/CHF: 0,8865 - Conf-Future: -4 BP auf 169,55% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,479% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,35% auf 10'964 Punkte - SLI (Dienstag): +0,58% auf 1'726 Punkte - SPI (Dienstag): +0,57% auf 13'612 Punkte - Dax (Dienstag): +1,66% auf 13'871 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,93% auf 5'524 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)