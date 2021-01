STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst an die Vortagesverluste anknüpfen. Sie würden damit den Vorgaben aus Übersee folgen. Nach einer enttäuscht aufgenommenen Sitzung der US-Notenbank Fed waren die Kurse an der Wall Street noch weiter zurückgefallen. Die Börsen in Asien geben ebenfalls nach. - SMI vorbörslich: -0,63% auf 10'835,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -2,05% auf 30'303 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,61% auf 13'271 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,53% auf 28'197 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS 2020: Konzernumsatz 5,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,64 Mrd) Dividende 80 Fr. (AWP-Konsens: 79,21 Fr.; 2019: 80 Fr.) EBIT adjustiert 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 873 Mio) Graduelle Umsatzverbesserung im H2; Wieder Wachstum im Dezember Reingewinn adjustiert 480 Mio Fr. (AWP-Konsens: 549 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 505 Mio Fr. (AWP-Konsens: 508 Mio) Werden mehr zum Ausblick und Strategie am Investorentag im Mai sagen 2021: Solides organisches Wachstum und Erholung von Covid-19-Folgen erw. Rechnen mit Margenverbesserung und wollen Dividende mind. halten vorbörsliche Indikation -0,4% - Swatch 2020: Nettoumsatz 5,60 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,84 Mrd) EBIT 52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,3 Mio) Dividende Inh. 3,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,87 Fr.; 2019: 5,50 Fr.) Reinergebnis -53 Mio Fr. (AWP-Konsens: +14,2 Mio) Auftragsbestand im Produktionsbereich per Ende Jahr nur -4% unter VJ Starker Dezember trotz des erneuten Lockdowns in wichtigen Märkten 2021: Starken Nachholbedarf des Konsums von Uhren und Schmuck weltweit erwartet starken Nachholbedarf des Konsums von Uhren und Schmuck vorbörsliche Indikation -2,2% - Bucher 2020: Umsatz 2,74 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,72 Mrd) Auftragseingang 2,84 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,73 Mrd) EBIT-Marge leicht über Halbjahreswert erwartet Erwarten gegenüber Vorjahr tieferes Konzernergebnis 2021: Rechnen mit leichtem Anstieg von Umsatz und Betriebsgewinnmarge Rechnen mit einem verbesserten Konzernergebnis Erwrten bei Kuhn Gruppe moderate Umsatzsteigerung - Coltene 2020: Rechnen mit Nettoumsatz von 248,4 Mio Fr. (VJ 273,8 Mio) Erw. EBIT-Marge ohne Einmaleffekte bei 12,7-12,9% (VJ 11,7%) Einmalige nicht liqu. wirksame Belastung von 11,5 Mio Franken Verkäufe im 2. Semester 2020 rund 40% über erstem Semester Gut ins 2021 gestartet - lebhafte Nachfrage der Dentalmärkte - Emmi 2020: Umsatz 3'706,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'620 Mio) Organisches Wachstum +1,9% (AWP-Konsens: +1,1%) Gewinnprognose bestätigt (EBIT 255-265 Mio, RG-Marge 4,8- 5,3%) Umsatz Schweiz +0,7% auf 1'686,2 Mio Fr. (org. +1,4%) Ausblick für 2021 folgt mit Gewinnzahlen am 2. März Starkes Umsatzwachstum in europäischen Schlüsselmärkten vorbörsliche Indikation +0,4% - BCV: Eftychia Fischer zur neuen Verwaltungsratspräsidentin ab 2022 ernannt - ObsEva kündigt Kapitalerhöhung an - Plazza schliesst Studienauftrag für Überbauung in Regensdorf ab - Wisekey lanciert Sicherheits-Chip VaultIC für Cold Wallets - ZGKB 2020: Geschäftserfolg 104,5 Mio Fr. (VJ 107,2 Mio) Reingewinn 74,8 Mio Fr. (VJ 74,7 Mio) Dividende 220 Fr. (VJ 220 Fr.) Zuversichtlich für 2021 - Nachfrage nach Eigenheimen noch verstärkt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX meldet teilweise Störung beim Datendienst SIX iD - Axpo beruft Henriette Wendt als COO in die Konzernleitung - Untersuchung gegen Glencore in Grossbritannien wegen Tschad-Unfall 2018 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Dezember zum VM real -6,4%, nominal -6,1% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss 2020 von 43,0 Mrd Fr. (VJ 37,2 Mrd) Handelsbilanzüberschuss Dezember bei 3,05 Mrd Fr. (saisonber.) Importe Dezember zum VM real -6,7%, nominal -7,1% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Dezember unber. 1,72 Mrd Fr. (nom. -2,5,%, real -7,3%) FH: Uhrenexporte Gesamtjahr 2020 -22% auf 16,98 Mrd Fr. - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Black Rock meldet Anteil von 3,03% - Kuros: Incubation meldet Anteil von <3% - Logitech: The Capital Group Companies senkt Anteil unter 3% - Nebag: Kähli Holding meldet Anteil von 5,005477% - SHL senkt eigene Veräusserungsposition auf 34,76% - Vifor Pharma: BNP Paribas meldet Anteil von 8,97% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SGS: BMK 2020 (Analysten-Webcast 14.30 Uhr) - Zuger KB: BMK 2020 (10.30 Uhr) - aoGV: Wisekey zu Kapitalerhöhung Freitag - Givaudan: Ergebnis 2020 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Starrag: Umsatz/Auftragseingang 2020 - SFS: Umsatz 2020 - BEKB: Ergebnis 2020 - CFT: Umsatz 2020 - Gurit: Umsatz 2020 (nachbörslich) Montag: - Julius Bär: Ergebnis und BMK 2020 - Pierer Mobility: Umsatz 2020 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Januar (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2020 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2021 (Montag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0758 - USD/CHF: 0,8894 - Conf-Future: +5 BP auf 169,55% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,474% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,55% auf 10'904 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,58% auf 1'716 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,56% auf 13'537 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,81% auf 13'620 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,16% auf 5'460 Punkte

