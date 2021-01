STIMMUNG - Der Wochenschluss dürfte am Schweizer Aktienmarkt zunächst mit deutlichen Abgaben starten. Die Vorgaben sind uneinheitlich. Während die Wall Street am Donnerstag im Plus aus dem Handel gegangen ist, haben die meisten Börsenplätze in Asien zum Wochenschluss teilweise deutliche Abgaben gesehen. - SMI vorbörslich: -1,28% auf 10'710,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,99% auf 30'603 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,50% auf 13'337 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,89% auf 27'663 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 2020: Dividende 64,00 Fr. (AWP-Konsens: 64,60; 2019: 62,00 Fr.) Umsatz 6,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6'347 Mio) EBITDA 1'397 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'389 Mio) Reingewinn 743 Mio Fr. (AWP-Konsens: 794 Mio) EBITDA-Marge 22,1 Prozent (AWP-Konsens: 21,9%) Duftstoff-Segement treibt Wachstum an Organisches Wachstum 4,0% (AWP-Konsens: 3,6%) Fragrance & Beauty hat gute Erholung im 2. Halbjahr gezeigt Sparte Taste & Wellbeing durchweg von Lockdowns betroffen Mittelfristziele zu org. Wachstum 4-5% und FCF über 12% bestätigt 2025: Neben Finanzzielen Verbesserungen in Nachhaltigkeit geplant vorbörsliche Indikation bei +1,0% - LafargeHolcim tritt Klima- und Nachhaltigkeits-Konsortium des MIT bei - Novartis-Tochter Sandoz lanciert Icatibant-Fertigspritzen in den USA verlängert Lepra-Spendenprogramm mit WHO bis 2025 - BEKB 2020: Konzerngewinn 148,4 Mio Fr. (VJ 142,9 Mio) Geschäftserfolg 112,7 Mio Franken (VJ 160,25 Mio) Dividende 8,80 Fr. (VJ 8,40 Fr.) 2021: Erwarten leicht tieferen Jahresgewinn - Bellevue 2020: voraussichtlich rund 60% höherer Gewinn von über22 Mio Fr. Anstieg der verwalteten Vermögen um über 13% auf 12,0 Mrd Fr. Beantragung einer Sonderdividende von 2,50 Fr. Operatives Ergebnisses +14% auf über 46 Mio Fr. ordentliche Dividende von 1,50 Fr. beantragt Wertberichtigungen von rund 10 Mio Fr. verbucht - CFT 2020: Umsatz 903,1 Mio Fr. (VJ 924,1 Mio) - Feintool 2020: Umsatz 492 Mio Fr. - minus 19,1% in LW Leicht positives operatives Ergebnis (EBIT) erwartet H2 von deutlicher Markterholung geprägt - SFS 2020: Umsatz 1'705 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'660 Mio) Bereinigter EBIT dürfte rund 227 Mio Fr erreichen (2019: 239,1 Mio) EBIT-Marge bei 13,3% erwartet (2019: 13,4%) Auslastung im H2 deutlich verbessert Deutlicher Umsatzrückgang in Europa Insbesondere starke Erholung im Segment EC im H2 vorbörsliche Indikation +1,0% - Starrag 2020: Umsatz 297 Mio Fr. (VJ 418 Mio) Auftragseingang 192 Mio Fr. (VJ 343 Mio) Auftragsbestand 174 Mio Fr. (VJ 284 Mio) EBIT klar unter Vorjahr (4,8 Mio Fr.) Aktueller Arbeitsvorrat sichert Grundauslastung für laufendes Jahr geht für 2020 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus - EFG International verstärkt ihre Präsenz in Zypern - Glarner Kantonalbank: S&P bestätigt Rating AA- - Swiss Steel: Finma tritt auf Gesuch von Liwet Holding nicht ein - US Varia erwirbt drei Immobilien in Indianapolis für 87 Mio USD - Wisekey: Aktionäre haben an a.o. GV allen Traktanden zugestimmt - Zug Estates beruft Alain Baumgartner in die Geschäftsleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: TOKYO CORE CPI -0.4% Y/Y; DEC -0.9% DEC INDUSTRIAL OUTPUT -1.6% M/M; NOV -0.5% - FR: BIP Q4 -1,3% GG VQ (PROGNOSE -4,0) - DE: EINFUHRPREISE DEZEMBER +0,6% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,9) EINFUHRPREISE DEZEMBER -3,4% GG VORJAHR (PROGNOSE -3,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 9,25%/0,32% - Interroll: Premier Fund Managers meldet Anteil von 3,01% - Rapid Nutrition: Nice & Green SA meldet Erwerbspositionen von 25,27% - Relief Therapeutics: Christopher Brown über GEM Global meldet Anteil 46,22% - SHL Telemedicine: Cai Mengke senkt Anteil auf 49,02% - Zur Rose: Patrick Schmitz-Morkramer, Patrick Bierbaum senken Anteil unter 3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Givaudan: Conf. Call 15.00 Uhr - Gurit: Umsatz 2020 (nachbörslich) Montag: - Julius Bär: Ergebnis und BMK 2020 - Pierer Mobility: Umsatz 2020 (nachbörslich) Dienstag: - Luzerner KB: Ergebnis und BMK 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Januar - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2020 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2021 (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 01/21 (09.55 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 12/20 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0764 - USD/CHF: 0,8891 - Conf-Future: +0,01 BP auf 169,76% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,49% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,50% auf 10'850 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,06% auf 1'715 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,32% auf 13'493 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,33% auf 13'666 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,93% auf 5'511 Punkte

