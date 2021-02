STIMMUNG - Nach dem Ausverkauf in der vergangenen Woche dürfte der Schweizer Aktienmarkt zu Wochenbeginn leicht positiv in den Handel starten. Händler verweisen auf die Vorgaben aus Übersee. Nachdem auch die Wall Street am Freitag im Minus geschlossen hatte, haben die Futures mittlerweile eine Kehrtwende vollzogen und gewinnen hinzu. Auch in Asien überwiegen am Montagmorgen die Kursgewinne. - SMI vorbörslich: +0,36% auf 10'628,85 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -2,03% auf 29'983 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,00% auf 13'071 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,55% auf 28'091 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant 2020: Hariolf Kottmann tritt nicht mehr für den Verwaltungsrat an Günter von Au soll neuer VR-Präsident werden Ordentliche Dividende von 0,70 Fr. je Aktie vorgeschlagen Sabic zieht Antrag auf Sonderdividende von 2 Franken/Aktie zurück - Julius Bär 2020: IFRS-Konzerngewinn 698 Mio Fr. (AWP-Konsens: 650 Mio) AuM 434 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 427 Mrd) Dividende 1,75 Fr. (AWP-Konsens: 1,58 Fr.; 2019: 1,50 Fr.) Adjustierter Gewinn 957 Mio Fr. (AWP-Konsens: 938 Mio) Netto-Neugeld 15,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 15,2 Mrd) Betriebsertrag 3'583 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'592 Mio) Bruttomarge 88 BP (AWP-Konsens: 87,7 BP) Adj. Cost-Income Ratio 66,4% (AWP-Konsens: 67,1%) Bei Dividende von 1,75 Fr. sind 0,64 aus Gewinnreserven Neues Aktienrückkaufprogramm von maximal 450 Millionen Fr. CEO: Hohe Kundenaktivität setzt sich auch Beginn 2021 fort Erwarte, dass Übernahmeverbot von Finma 2021 aufgehoben wird Bleiben weiterhin offen für Akquisitionen Massnahmen bei Kairos greifen nun - Geringe Abflüsse im H2 vorbörslich +2,2% nach Zahlen - Novartis erhält CHMP-Empfehlung für MS-Mittel Kesimpta - Bossard erhält neuen Amerikachef und neuen Strategiechef - CKW-Aktionäre stimmen allen Anträgen zu - Zwei neue Verwaltungsräte gewählt - Leclanché lanciert Batteriesystem für Lkw und Bussen - Gurit 2020: Nettoumsatzwachstum für fortgeführte Aktivitäten von 3,3% Nettoumsatzwachstum bei 8,9% zu konstanten Wechselkursen Nettoumsatz bei 578,8 Mio Fr (VJ 576,4 Mio) - Mobilezone 2020: Umsatz von "etwas über 1,2 Mrd Fr." (VJ 1,3 Mrd) EBIT-Guidance (38-43 Mio Fr.) am oberen Ende erreicht verkauft Tochterunternehmen einsAmobile in Deutschland - Pierer 2020: EBIT 107,2 Mio EUR (VJ 131,7 Mio) Umsatz 1,53 Mrd EUR (VJ 1,52 Mrd) Gewinn nach Steuern 69,4 Mio EUR (VJ 95,7 Mio) E-Bike-Umsatz von 500 Mio EUR im 2025 als Mittelfristziel - Poenina ernennt Thomas Syfrig zum neuen Finanzchef - Swiss Steel: Gericht lehnt Gesuch von Liwet um vorsorgliche Massnahme ab Nicht klar, ob Handelsregistersperre aufgehoben wird Werden weiter alle verfügbaren rechtlichen Mittel einsetzen - WISeKey-Aktionäre heissen Arago-Übernahme gut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: BlackRock meldet höheren Eigenanteil von 4,29% - Galenica: Black Rock meldet Anteil von 3,11% - Rapid Nutrition meldet eigene Veräusserungspositionen von 33,57% - SHL Telemedicine: Verschiedene Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung - SPS: Norges Bank meldet Anteil von 3,12% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Julius Bär: BMK 2020 (09.30 Uhr) Dienstag: - Luzerner KB: Ergebnis und BMK 2020 Mittwoch: - Conzzeta: Umsatz 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2020 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2021 (09.30 Uhr) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - EU: Arbeitslosenzahlen 12/20 (11.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 12/20 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/21 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0812 - USD/CHF: 0,8920 - Conf-Future: -43 BP auf 169,45% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,454% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -2,38% auf 10'591 Punkte - SLI (Freitag): -2,18% auf 1'678 Punkte - SPI (Freitag): -2,22% auf 13'193 Punkte - Dax (Freitag): -1,71% auf 13'433 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,02% auf 5'399 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)