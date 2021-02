STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen leicht höher eröffnen. Damit würde die seit Montag anhaltende Aufwärtsbewegung bereits in den dritten Tag gehen. Händler verweisen vor allem auf die guten Vorgaben. Die Gewinnergebnisse der meisten US-Unternehmen würden weiterhin positiv überraschen. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'828,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,57% auf 30'687 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,56% auf 13'613 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,00% auf 28'647 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika erweitert Produktportfolio für Schwedens Bergbauindustrie - UBS schliesst Aktienrückkaufprogramm 2018-2021 ab - Bellevue erweitert Produktpalette im Private-Equity-Bereich - GLKB übernimmt Verwaltung des Hypothekenportfolios der Mobiliar - Conzzeta 2020: Umsatz 1,28 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,27 Mrd) Ausblick für EBIT im Gesamtjahr erhöht Neu EBIT zwischen 75 und 80 Mio Fr. erwartet Belebung der Aktivitäten bestätigte sich im Q4 Mammut fängt Filial-Schliessungen über Online-Kanäle weitgehend auf Transformation der Gruppe kommt planmässig voran verzeichnet 2020 deutlich tieferen Umsatz (HEADLINE) - Energiedienst 2020: EBIT nur leicht unter Prognose von 41 Mio EUR erwartet EBIT wird weniger als 10% von Prognose abweichen Q4: Gute Geschäftsentw. und Erholung der Grosshandelspreise - Novavest 2020: Mietertrag 24,3 Mio Fr. (VJ 21,5 Mio) (KORREKTUR) Gewinn inkl. Neubewertung 17,8 Mio Fr. (VJ 14,3 Mio) EBIT 22,9 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio) Liegenschaftsportfolio 645,4 Mio Fr (VJ 554,0 Mio) - Zentralbahn kauft neue Zahnradtriebzüge von Stadler Auftrag hat Volumen von 114 Millionen Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Obseva meldet eigenen Anteil von 9,999%/19,921% - Valiant: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,001% - Zur Rose: Norges Bank meldet 2,9996%; FMR meldet 3,07%; UBS meldet 6,15% PRESSE MITTWOCH - Clariant-Präsident Kottmann: Ich hatte klare Differenzen mit Sabic (FuW) - Swissquote-CEO: Auch wir mussten bei Gamestop Massnahmen treffen (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2020 (BMK 9.00 Uhr) - Roche Ergebnis 2020 (BMK 08.45 Uhr/Conf. Call 14.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2020 (BMK 9.30 Uhr/Analysten-Meeting 14.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis 2020 (BMK 09.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2020 (Conf Call 14 Uhr) - Lem: Ergebnis Q3 (Conf Call 10 Uhr) Freitag: - Aluflexpack: Umsatz 2020 - Mobimo: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen Januar (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Januar 2021 (Freitag) Ausland: - ES: PMI Dienste 01/21 (09.15 Uhr) - IT: PMI Dienste 01/21 (09.45 Uhr) - FR: PMI Dienste 01/21 (09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 01/21 (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 01/21 (10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 01/21 (10.30 Uhr) - IT: Verbraucherpreise 01/21 (11.00 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 01/21 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 01/21 (14.15 Uhr) - US: Markit PMI Dienste 01/21 (15.45 Uhr) - US: ISM Services Index 01/21 (16.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0810 - USD/CHF: 0,8926 - Conf-Future: -56 BP auf 168,85% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,435% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,59% auf 10'804 Punkte - SLI (Dienstag): +1,06% auf 1'719 Punkte - SPI (Dienstag): +0,73% auf 13'477 Punkte - Dax (Dienstag): +1,56% auf 13'835 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,86% auf 5'563 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)