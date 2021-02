STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenschluss mit einem freundlichen Grundton in den Handel starten und sich damit den Vorgaben aus Übersee und Asien anschliessen. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer dabei auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag.

- SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'900,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,08% auf 31'056 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,23% auf 13'778 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,54% auf 28'779 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé-Tochter Gerber in US-Untersuchung zu Babynahrung verwickelt - SGS baut Prüfportfolio durch Partnerschaft mit deutscher RLP Agroscience aus erhält Prüfauftrag für LNG-Terminalschiff in Shanghai - UBS: Neuer Aktienrückkauf startet am 8. Februar - Aluflexpack 2020: Umsatz 239,4 Mio EUR (VJ 207,9 Mio) Ausblick EBITDA 36-38 Mio EUR bestätigt Kräftiges Wachstum dank Kundenportfolio und robuster Nachfrage 2021: Umsatz zwischen 260 und 270 Mio EUR erwartet Ausblick wegen Covid-19 mit Unsicherheit behaftet - Mobimo 2020: Reingewinn exkl. NB 69,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,4 Mio) Dividende 10 Fr. (AWP-Konsens: 10 Fr.; 2019: 10 Fr.) Mietertrag 105,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 106,5 Mio) Leerstandsquote 5,5% (VJ 3,8%) Portfoliowert 3,4 Mrd. Fr. (VJ 3,3 Mrd.) 2021: Wir sind vorsichtig optimistisch - Molecular Partners 2020: Liquide Mittel 173,7 Mio Fr. (Q3: 133,8 Mio) Reinergebnis -62,8 Mio Fr. (VJ -36,8 Mio) Umsatz 9,3 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) 2021: Ausgaben von 65-75 Mio Fr. erwartet Unternehmen bis 2023 finanziell ausgestattet Gwen Fyfe stellt sich nicht zur Wiederwahl für den VR - Asmallworld erwartet Jahresergebnis am oberen Ende der Guidance - BCV schlägt Pierre-Alain Urech zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Cosmo lizenziert Lumeblue (Methylene Blue MMX) EU-Rechte an Alfasigma - Santhera vollzieht Kapitalerhöhung für Finanzierungsvereinbarungen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH: - Firmenkonkurse gehen im Januar weiter zurück (-23% zu VJ) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock senkt Anteil auf 4,93% - Obseva meldet eigenen Anteil von 9,999%/19,921% - PSP: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,03% - SPS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,94% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,94% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobimo: BMK 2020 - Glarner KB: aoGV (Ersatzwahl Kantonsvertretung) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Dätwyler: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2020 - AMS: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Januar 2021 (9.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2021 (Montag) Ausland: - IT: Einzelhandelsumsatz 12/20 (10.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 01/21 (14.30 Uhr) Handelsbilanz 12/20 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 12/20 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0813 - USD/CHF: 0,9037 - Conf-Future: -24 BP auf 168,49% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,409% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,79% auf 10'861 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,70% auf 1'727 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,70% auf 13'547 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,91% auf 14'060 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,82% auf 5'609 Punkte

