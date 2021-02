STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien zwar positiv, aber möglicherweise könnte die starke Gewichtung der defensiven Schwergewichte sich erneut als Bremsklotz erweisen, sagt ein Händler. Derzeit würden wegen der Konjunkturhoffnungen zyklische Werte eben bevorzugt. - SMI vorbörslich: +0,21% auf 10'801,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,76% auf 31'386 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,95% auf 13'988 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,40% auf 29'506 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche beantragt US-Notfallzulassung für neuen Corona-Antigen-Schnelltest - AMS 2020: Keine Dividende vorgeschlagen Bestes Jahr der ams-Geschichte trotz Covid Q1: Umsatz von 500 bis 540 Mio USD erwartet EBIT-Marge (bereinigt) von 20-22% erwartet (ams-Geschäft) Q4: Umsatz 681 Mio USD (AWP-Konsens: 673,0 Mio) Konsolidierter Gruppenumsatz 1'679 Mio USD (AWP-Konsens: 1'601 Mio) Reingewinn 180 Mio USD (AWP-Konsens: 123,7 Mio) EBIT (adj.) 280 Mio USD (AWP-Konsens: 230,8 Mio) Sehr gute Nachfrage im Consumer-Markt Verbesserte Performance des OSRAM-Geschäfts im Q4 mit Umsatz auf Rekordniveau im Schlussquartal (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -3,2% - Lonza verkauft Specialty-Ingredients-Geschäft an Bain Capital und Cinven Transaktionswert von 4,2 Mrd Franken Deal soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden vorbörsliche Indikation +1,9% - Givaudan kauft französischen Spezialisten für künstliche Intelligenz Myrissi - Swisscom verkauft BICS-Beteiligung für 110 Mio EUR - Dätwyler 2020: Umsatz 1,01 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,06 Mrd) Adj. EBIT 148,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 146 Mio) Dividende 3,20 Fr. (VJ 3,00 Fr.) Reinergebnis -346,3 Mio Fr. (VJ -86,6 Mio) Zusä$tzl. Umsätze durch Pandemie bei Healthc, Food&Bev, Reich. Home Office stützt Nachfrage von Kaffeekapseln/Elektrogeräten Starke Auftragseingänge für 2021 bei Healthcare, Food&Bev, Reichelt 2021: Zuversicht trotz Pandemie Für fortgef. Geschäft EBIT-Marge um 15% erwartet Für fortgef. Geschäft Umsatz von über 1,1 Mrd erwartet vorbörsliche Indikation +0,9% - DKSH 2020: Umsatz 10,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 10,92 Mrd) EBIT 257,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251,3 Mio) Gewinn nach Steuern 164,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,1 Mio) Dividende 1,95 Fr. (AWP-Konsens: 1,94; 2019: 1,90 Fr.) Organisches Wachstum -4,2 % (AWP-Konsens: -2,9%; VJ +3,1%) Consumer Goods zum zweiten Jahr in Folge mit EBIT-Wachstum comparaison avec les prévisions (tableau) (HEADLINE) Sind hinsichtlich des langfristigen Potenzials in Asien zuversichtlich 2021: EBIT über Vorjahr erwartet Rückkehr zu normaleren Marktverhältnissen möglich vorbörsliche Indikation +1,0% - GLKB 2020: Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,10 Fr.) Geschäftserfolg 30,4 Mio Fr. (VJ 30,0 Mio) Reingewinn 25,9 Mio Fr. (VJ 25,2 Mio) Betriebsertrag 83,4 Mio Fr. (VJ 81,0 Mio) GLKB: Jürg Zimmermann soll im VR durch Konrad Marti ersetzt werden Kreditfabrik erfolgreich im Business-to-Business-Geschäft (B2B) Geschäftsaufwand sinkt im Vorjahresvergleich um 0,3 Mio Fr. Stabiles Wachstum bei den Ausleihungen und den Kundengeldern Zielkennzahlen bis auf Wachstum Betriebsertrag Ende 2020 alle erfüllt - Peach Property 2020: Mieteinnahmen 55 Mio CHF (VJ 39 Mio) Vorsteuergewinn 2020 steigt auf über CHF 150 Mio Erwartete Mieteinnahmen 2021 von über CHF 95 Mio. Leerstand im Bestandsportfolio bei 7,0 Prozent (VJ 9,3%) Sind für 2021 sehr zuversichtlich - Ascom vereinfacht Struktur und reduziert Executive Board auf zwei Leute COO und Chief Sales Officer verlassen Firma - Basilea: starker Umsatz mit Cresemba löst Meilenstein 10 Mio USD aus vorbörsliche Indikation +1,8% - Helvetia Venture Fund beteiligt sich an Steuer-Startup Taxly - Metall Zug: VZ Depotbank will Gebäude auf Areal Tech Cluster Zug erwerben - Relief: Thomaz Burckhardt tritt als Mitglied des Verwaltungsrates ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - EFV/SNB: Eidgenossenschaft legt 2 neue Anleihen (2,25%/2031; 1,50%/2042) auf - Ausland: - DE: EXPORTE DEZ +0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,6) IMPORTE DEZ -0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE -2,0) HANDELSBILANZSALDO DEZ 16,1 MRD EURO (PROGNOSE 14,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 9,7% - Kuros: Credit Suisse meldet Anteil von 9,99% - Santhera: Idorsia meldet Anteil von 22,94% - Zur Rose: Invesco meldet Anteil von 3,051% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS: Conf. Call Ergebnis 2020 (09.00 Uhr) - DKSH: Conf. Call Ergebnis 2020 (09.30 Uhr) - Dätwyler: Conf. Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis 2020 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2020 (BMK, online, 09.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis 2020 (BMK, online, 09.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2020 (BMK, online, 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis 2020 (BMK, online, 11.00 Uhr) - Freiburger KB: BMK 2020, Fribourg (09.00 Uhr) - Achiko: aoGV (Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - IT: Industrieproduktion 12/20 (10.00 Uhr) - US: API Ölbericht, Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0825 - USD/CHF: 0,8960 - Conf-Future: -20 BP auf 168,13% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,349% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,22% auf 10'779 Punkte - SLI (Montag): +0,58% auf 1'726 Punkte - SPI (Montag): +0,28% auf 13'467 Punkte - Dax (Montag): +0,02% auf 14'060 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,47% auf 5'686 Punkte

