STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Mittwoch erneut etwas höher erwartet. Freundliche Vorgaben aus Asien und die Hoffnung auf das geplante US-Konjunkturpaket sorgen laut Händlern für eine gute Stimmung. Bis das Paket beschlossen sei, dürften die Investoren aber etwas orientierungslos bleiben. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 10'841,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,03% auf 31'376 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,14% auf 14'008 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,19% auf 29'563 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé erhöht Anteil an Tierklinikbetreiber IVC - Basilea erzielt mit Derazantinib erste positive Ergebnisse bei Gallengangkrebs vorbörsliche Indikation +2,8% - LM Group 2020: Umsatz 128,9 Mio EUR (VJ 337,8 Mio) EBITDA Kerngeschäft 2,3 Mio EUR (VJ 71,2 Mio) Nettoverlust 60-65 Mio EUR (VJ +23,9 Mio EUR) Veränderungen bei Mehrheitsaktionär Freesailors möglich Liquide Mittel per Ende 2020 137,6 Mio EUR Covid hatte erhebliche Auswirkungen auf allen Ebenen Weitere Kapitalzufuhr ist aus heutiger Sicht nicht notwendig 2021: Erste Anzeichen einer Erholung im Q2 erwartet plant Verkauf von verlustbringendem Geschäft Destination Italia - Barry Callebaut: Vertriebspartnerschaft für Van Houten in Indonesien - Banque Profil de Gestion: Weiterer Schritt zu Fusion mit One Swiss Bank - Kudelski lanciert "RecovR"-Lösung für Fahrzeughändler - Leclanché erhält Auftrag von slowakischer Energodata für Batteriespeicher - Pierer Mobility hat bei Leoni von fünf auf zehn Prozent aufgestockt - ObsEva kündigt Forschung jenseits der Frauenheilkunde an - Relief Therapeutics legt erste Ergebnisse zu Covid-Kandidaten vor - Swiss Steel: Handelsregistersperre fällt weg will Kapitalerhöhung bis spätestens 22. März 2021 vollziehen - Wisekey integriert KI-Technologie von Tochter Arago in Markenschutz-Produkt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - CN: Jan CPI -0.3% Y/Y VS +0.2% Y/Y Jan PPI +0.3% Y/Y VS -0.4% Y/Y - DE: Verbraucherpreise JAN +1,0% GG VJ (PROG +1,0) - 2. Schätzung Verbraucherpreise JAN +0,8% GG VM (PROG +0,8) Verbraucherpreise HVPI JAN +1,6% GG VJ (PROG +1,6) Verbraucherpreise HVPI JAN +1,4% GG VM (PROG +1,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Mark Angelo meldet Anteil von 4,603% - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 2,99657% - Medacta: Mawer Investment senkt Anteil auf <3% - Obseva: Brian O'Callaghan meldet Anteil von <3% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,03% - Wisekey: Mark Angelo meldet Anteil von 47,08% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Zurich Insurance: Ergebnis 2020 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis 2020 (BMK, online, 09.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis 2020 (BMK, online, 09.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2020 (BMK, online, 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis 2020 (BMK, online, 11.00 Uhr) - Freiburger KB: BMK 2020, Fribourg (09.00 Uhr) - Achiko: aoGV (Kapitalerhöhung) Freitag: - Bell: Ergebnis 2020 - Ems-Chemie: Ergebnis 2020 (BMK 2020, online. 09.00) - ZKB: Ergebnis 2020 (BMK 10.00) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2021 (Freitag) Ausland: - SE: Riksbank, Zinsentscheid (09:30) - HU: Zentralbank, Zinsentscheid (14:00) - US: Verbraucherpreise Januar 2021 (14:30) Realeinkommen Januar 2021 (14:30) Lagerbestände Grosshandel Dezember 2020 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,8915 - Conf-Future: +34 BP auf 168,47% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,369% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,23% auf 10'804 Punkte - SLI (Dienstag): +0,17% auf 1'729 Punkte - SPI (Dienstag): +0,14% auf 13'486 Punkte - Dax (Dienstag): -0,34% auf 14'012 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,10% auf 5'692 Punkte

awp-robot/sw/tt

(AWP)