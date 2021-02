Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Von den Börsen in Übersee kommen keine klaren Richtungsvorgaben. An der Wall Street haben die Indizes uneinheitlich geschlossen und in Asien sind mit China und Japan die wichtigsten Impulsgeben an diesem Donnerstag geschlossen.

STIMMUNG - SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'845,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,20% auf 31'438 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,25% auf 13'973 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,19% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant 2020: Umsatz 3'860 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'823 Mio) Reingewinn 799 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121 Mio) EBITDA vor Einmaleffekten 619 Mio Fr. (AWP-Konsens: 608 Mio) Operativer Cash Flow 369 Mio Fr. (AWP-Konsens: 425 Mio) Umsatz legt in Asien zu, EMEA und Nordamerika negativ Dividende 0,70 Fr. - 0,55 Fr. für 2019 und 0,15 Fr. für 2020 2021: Q1 weiterhin von Covid negativ beeinflusst Fokus weiter auf überdurchschnittliches Wachstum Fokus weiter auf Steigerung der Profitabilität Margenlevel soll im Q1 verteidigt werden vorbörsliche Indikation +1,9% - Zurich 2020: Operativer Gewinn (BOP) 4,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 4,04 Mrd) Dividende 20,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,36 Fr.; 2019: 20,00 Fr.) Reingewinn (NIAS) 3,83 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,96 Mrd) Eigenkapitalrendite zum BOP 11,0% (VJ: 14,2%) Bruttoprämien Nichtleben 35,5 Mrd USD (VJ 34,2 Mrd) Eigenkapital 38,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 34,8 Mrd) Jahresprämienäquivalent APE 3,63 Mrd USD (VJ 4,33 Mrd) Combined Ratio 98,4% (AWP-Konsens: 98,5%) Coronavirus-Kosten netto wie angekündigt 450 Mio USD Zurich: Weiterhin starke Kapitalbasis - SST von 182% (Ziel: mind. 160%) Zurich-CEO: Zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden Zurich nominiert Sabine Keller-Busse für den Verwaltungsrat Vorbörsliche Indikation +1,90% - AMS lanciert neuen optischen Sensor im Bereich Industrieanwendungen - Sonova: Birgit Conix übernimmt Nachfolge von Hartwig Grevener als CFO - UBS zahlt AT1-Anleihe zum ersten Termin zurück - Volumen 1,5 Mrd USD - Leonteq 2020: Reingewinn 39,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,1 Mio) Dividende 0,75 Fr. (AWP-Konsens: 0,52; 2019: 0,50 Fr.) Betriebsertrag 234,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,0 Mio) Geschäftsaufwand 197,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 198,4 Mio) Kapitalbasis im Bereich von 800 Mio Fr. bis Ende 2021 angestrebt Jochen Kühn, Head IWPS, tritt zirück Jochen Kühn tritt aus Geschäftsführung zurück 2021: Betriebsaufwand von rund 210 Millionen Franken angestrebt will zu einer progressiven Dividendenpolitik übergehen vorbörsliche Indikation +2,6% - Valiant 2020: Konzerngewinn 121,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120,4 Mio) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,03 Fr.; 2019: 5,00 Fr.) Geschäftsertrag 413,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 415,9 Mio) Geschäftserfolg 147,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 144,7 Mio) Hypothekarforderungen 24,2 Mrd Fr. per Ende 2020 (Ende 19: 23,3 Mrd) Roger Harlacher als neues VR-Mitglied vorgeschlagen 2021: Gehen von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus Konzerngewinn im Rahmen des Vorjahres erwartet vorbörsliche Indikation +1,6% - Vontobel 2020: Netto-Neugeld 14,8 Mrd Fr. (VJ 11,7 Mrd) Betriebsertrag 1'266 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'273 Mio) Dividende 2,25 Fr. (AWP-Konsens: 2,37; 2019: 2,25 Fr.) Reingewinn 259,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 267,3 Mio) AuM 219,6 Mrd Fr. (Ende Juni 2020: 193,4 Mrd) 2021 wird Jahr mit vielen Unwägbarkeiten Schlagen Andreas Utermann und Michael Halbherr für Wahl in VR vor 2021: Sind gut ins neue Jahr gestartet vorbörsliche Indikation -1,9% - Basilea erreicht präklinischen Meilenstein im Rahmen einer Kooperation - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Januar -86,6% gg VJ auf 287'767 Flughafen vorbörsliche Indikation -0,9% - ObsEva kündigt weitere Erhöhung des Aktienkapitals an - Sensirion übenrimmt Mikro-Gasanalysator-Spezialisten Qmicro - Stadler Rail erhält Auftrag von Baselbieter BLT für 25 neue Trams NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich H1: Umsatz 1,997 Mrd Fr. (org. Wachstum: +2,3%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 3,11% - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 3,10405% - OC Oerlikon: Black Creek senkt Anteil unter 3% - PSP: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,03% - Santhera meldet eigene Positionen von 9,97%/43,21% - Sonova: Affiliated Managers (Harding) senkt Anteil <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Call zum Ergebnis 2020 (13.00 Uhr) - Clariant: Online-BMK 2020 (09.00 Uhr) - Leonteq: Online-BMK 2020 (09.00 Uhr) - Valiant: Online-BMK 2020 (10.00 Uhr) - Vontobel: Online-BMK 2020 (11.00 Uhr) - Achiko: aoGV (Kapitalerhöhung) Freitag: - Bell: Ergebnis 2020 - Ems-Chemie: Ergebnis 2020 (BMK, online 09.00 Uhr) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2021 (Freitag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0792 - USD/CHF: 0,8898 - Conf-Future: -36 BP auf 168,15% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,35% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,20% auf 10'826 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,08% auf 1'730 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,12% auf 13'502 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,56% auf 13'933 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,36% auf 5'671 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)