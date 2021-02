STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf eine festere Eröffnung zu und zeigt damit nach sechs Tagen steigender Kurse vorerst noch keine Ermüdungserscheinungen. Treiber für die Kurse sind noch immer die starken Konjunkturdaten aus der japanischen Wirtschaft, welche die Kurse an der Tokioter Börse auch am Berichtstag noch einmal steigen lassen.

- SMI vorbörslich: +0,14% auf 10'956,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +1,28% auf 30'468 Punkte UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis MS-Mittel Kesimpta schneidet bezügl. Verabreichung in Umfrage gut ab - Julius Bär schlägt den Briten David Nicol zur Wahl in der Verwaltungsrat vor - Basilea 2020: Umsatz 127,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,3 Mio) operatives Ergebnis -8,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -13,4 Mio) Nettogewinn -14,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -20,2 Mio) 2021: Umsatz zw. 128-138 Mio Fr. erwartet operativer Verlust zw. 13-23 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -1,4% - Santhera 2020: Nettoumsatz 15,0 Mio Fr. Nettoverlust 71,2 Mio Fr. Unternehmens-Update und Antrag zur Stärkung der Kapitalstruktur Kapitalerhöhung zur Anleiherestrukturierung geplant - Straumann 2020: Dividende 5,75Fr. (AWP-Konsens: 5,08 Fr.; 2019: 5,75 Fr.) Umsatz 1,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1'419 Mio) Org. Umsatzwachstum -5,6 % (AWP-Konsens: -6,7%; VJ +17,1%) EBIT 157 Mio Fr. (AWP-Konsens: 132,7 Mio) Reingewinn 92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,2 Mio) Wachstum setzt sich im Q4 fort (organisch +8%) Q4: Organ. Umsatzwachstum +7,7 % (Q3 +7,7%; VJ +17,1%) Zum Jahresende wieder organisches Wachstum in allen Regionen 2021: Organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen %-Bereich Verbesserung der Profitabilität (Kern-EBIT) gegenüber 2020 vorbörsliche Indikation +1,1% - Addex sieht Wirksamkeit von Pipeline-Kandidaten bei Alkoholsucht - Burckhardt gewinnt Auftrag für Wasserstoff-Verflüssigungsanlage in Südkorea - DKSH expandiert über zwei Akquisitionen in Korea und Singapur - Medacta lanciert Software für Hüftprothesen-Operationen - SHL erweitert Einsatz der SmartHeart(TM)-Technologie in den USA - Sunrise UPC UPC sieht sich auf gutem Weg - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore H1: EBITDA adjustiert 11,6 Mrd USD (VJ 11,6Mrd) - Weko ermittelt gegen Mastercard zu Bankomaten-Systemen - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Mark Angelo meldet Anteil von 6,426% - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 2,59% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 2,83% - Lastminute.com: Gruppe um Cannavale/Freesailors meldet Anteil von 45,05% - PSP: Norges Bank meldet Anteil von 2,99719% - TX Group: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil von 69,105% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Straumann: BMK Ergebnis 2020 (online 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2020 (Webcast 16.00 Uhr) - Glencore Ergebnis 2020 (Webcast 09.00 Uhr) Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Temenos: Ergebnis 2020 (Conf. Call 18.00 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr) - Nestlé: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr/Conf. Call 14.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - Basler Kantonalbank - GAM: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2020 - St. Galler KB: Ergebnis 2020 (BMK 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q4/2020 (08.30 Uhr) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2021 (Donnerstag) BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4 Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/21 (11.00 Uhr) - EU: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung) - US: Empire State Index 02/21 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0791 - USD/CHF: 0,8891 - Conf-Future: -84 BP auf 167,54% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,326% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,56% auf 10'941 Punkte - SLI (Montag): +0,75% auf 1'751 Punkte - SPI (Montag): +0,53% auf 13'647 Punkte - Dax (Montag): +0,42% auf 14'109 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,45% auf 5'786 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)