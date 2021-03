STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund von neuerlichen Zinsängsten schwächer erwartet. Diese haben an den US-Börsen wie auch an den Märkten in Fernost für Verluste gesorgt.

- SMI vorbörslich: -1,28% auf 10'634,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,39% auf 31'270 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,70% auf 12'998 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,13% auf 28'930 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag eingetragen und in Kraft - Credit Suisse will Bargeld aus Krisenfonds ausschütten - Partners Group nominiert Joseph P. Landy für den VR - Zurich ernennt Sierra Signorelli zum CEO Commercial Insurance - Forbo 2020: Reingewinn 106,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,2 Mio) EBIT 137,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,3 Mio) Dividende 20 Fr. (AWP-Konsens: 21,46 Fr.; 2019: 23 Fr.) Deutliche Belebung der Märkte gegen Jahresende Profitabilität im zweiten Semester deutlich besser als im ersten Michael Schumacher wird neuer neuer CEO ab September 2021 2021: Umsatzwachstum un etwas höheres Konzernergebnis erwartet vorbörsliche Indikation gegen den Trend +1,7% - Inficon 2020: Reingewinn 49,3 Mio USD (AWP-Konsens: 49,5 Mio) Dividende 16,00 Fr. (AWP-Konsens: 19,22 Fr.; 2019: 18,00 Fr.) Semi & Vacuum Coating steigert Umsatz um 16,7% Q4: Betriebsgewinnmarge 18,4% (VJ 16,6%) Halbleitergeschäft hat sich rasch von Corona erholt 2021: Umsatz von 420-450 Mio USD erwartet Verbesserte Betriebsgewinnmarge erwartet vorbörsliche Indikation -2,3% - Kardex 2020: Auftragseingang 416,8 Mio EUR (VJ 452,4 Mio) Umsatz 412,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 419,0 Mio) EBIT 55,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 48,8 Mio) Reingewinn 40,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 34,4 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,94 Fr.; 2019: 4,50 Fr.) Überzeugt von mittel- bis langfristigen Wachstumschancen VRP Philipp Buhofer tritt zurück - Nachfolger wird Felix Thöni 2021: Marktbedingungen sind schwierig einzuschätzen - Meier Tobler 2020: Umsatz 487 Mio Fr. (VJ 496,1 Mio) EBITDA 24,6 Mio Fr. (VJ 27,4 Mio) Reingewinn 3,9 Mio Fr. (VJ 3,4 Mio) Erholung der Nachfrage im zweiten Semester Erneuter Verzicht auf Dividende Dividendenzahlung im kommenden Jahr sollte nichts im Weg stehen 2021: Gehaltener Umsatz und höherer Gewinn erwartet - VAT 2020: Dividende 4,50 Fr. (AWP-Konsens: 4,26 Fr.; 2019: 4,00 Fr.) EBITDA 217,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216,0 Mio) EBITDA 217 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216,0 Mio) Reingewinn 133,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 132,9 Mio) Q1: Umsatz von 180 bis 190 Mio Fr. erwartet 2021: Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge und Nettogewinn höher erwartet Starke Nachfrage und Marktanteilsgewinne erwartet vorbörsliche Indikation -1,6% Leonteq: Jörg Behrens und Patrick de Figueiredo treten nicht mehr als VR an Lukas Ruflin und Sandro Dorigo wollen keinen eigenen Sitz mehr im VR schlägt Sylvie Davidson und Philippe Le Baquer zur Zuwahl in VR vor - BEKB: Hugo Schürmann und Stefan Bichsel sollen in VR gewählt werden - Crealogix ernennt Thomas Roth zum CTO - Interroll: SER eröffnet Untersuchung - Rapid Nutrition vertreibt Waren neu via Amazon NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen 2020: Gruppengewinn 861 Mio Fr. (VJ 835,2 Mio) - Swiss 2020: Operativer Verlust -654 Mio Fr. (VJ: +578 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: K. Griffin/Citadel meldet Anteil von <3%, UBS von 10,27% - Santhera meldet Eigenpositionen von 4,13%/61,51% - Wisekey: Pierre Vannineuse meldet Anteil von 10,38% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,17% PRESSE DONNERSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Kardex: Conf. Call Ergebnis 2020 (14.00 Uhr) - Inficon: BMK 2020 (09.30 Uhr) - Meier Tobler: BMK 2020 ((10.30 Uhr) - VAT: Conf. Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) Freitag: - Starrag: Ergebnis + BMK 2020 - Coltene: Ergebnis + BMK 2 020 - Schweiter: Ergebnis + BMK 2020 - SFS: Ergebnis + BMK 2020 - VZ Holding: Ergebnis + BMK 2020 - Calida: Ergebnis 2020 - Polyphor: Ergebnis 2020 - Zug Estates: Ergebnis + BMK 2020 - UBS: Publikation Geschäftsbericht Montag: - Tornos: Ergebnis + BMK 2020 - Belimo: Ergebnis + BMK 2020 - SF Urban: Ergebnis + BMK 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Februar 2021 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2021 (Montag) - BFS: Touristische Beherbergungen Januar 2021 (Montag) Ausland: - EU: Arbeitslosenquote Januar 2021 (11:00) Einzelhandelsumsatz Januar 2021 (11:00) - US: Produktivität Q4/20 (endgültig) (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) Auftragseingang Industrie Januar 2021 (16:00) Auftragseingang langlebige Güter Januar 2021 (endgültig) (16:00) Rede von Fed-Chef Jerome Powell (18:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - GKB (40,00 Fr.) - Novartis (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1085 - USD/CHF: 0,9194 - Conf-Future: -8 BP auf 167,38% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,296% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,42% auf 10'772 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,28% auf 1'743 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,35% auf 13'433 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,29% auf 14'080 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,35% auf 5'830 Punkte

