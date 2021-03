STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst wenig verändert tendieren. Die Vorgaben aus Übersee sind zwar mehrheitlich gut, doch dürfte ein Teil eingepreist sein. Nach dem Kurssprung vom Vortag wäre eine Verschnaufpause nicht ungewöhnlich. - SMI vorbörslich: -0,31% auf 10'796,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,97% auf 31'802 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,41% auf 12'609 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,99% auf 29'028 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel schliesst mit American Airlines Vereinbarung im Klimabereich ab - Novartis und Molecular Partners mit positiven ersten Daten zu Covid-Kandidat - Novartis verfehlt bei Studie mit Canakinumab Ziele (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -0,7% - Bâloise 2020: Gewinn 434 Mio Fr. (AWP-Konsens: 447,0 Mio) Combined Ratio netto 91,2% (AWP-Konsens: 91,3%) Geschäftsvolumen 8,93 Mrd Fr. (VJ 9,51 Mrd) Dividende 6,40 Fr. (AWP-Konsens: 6,70 Fr.; 2019: 6,40 Fr.) Sind mit "Simply Safe"-Strategie auf der Zielgeraden und auf Kurs Wollen Friday auch in FR zum beliebtesten Digitalversicherer machen SST-Quote per 1.1. über 180% erwartet - Sind solide kapitalisiert Haben seit 2017 738'000 Neukunden gewonnen (Ziel bis 2021: 1 Mio) expandiert mit deutschem Digitalversicherer Friday nach Frankreich Baloise expandiert mit Digitalversicherer Friday nach Frankreich (HEADLINE) mit Gewinnrückgang im Jahr 2020 (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -2,3% - Dufry 2020: Umsatz 2'561 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'522 Mio) Adj. EBIT -1'562 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1'158 Mio) Ergebnis n. M. -2'513 Mio Fr. (AWP Konsens -1'616 Mio) Bruttogewinn-Marge 53,8% (AWP-Konsens: 56,1%) Kosteneinsparungen von 1,31 Milliarden Fr. - Sparziel übertroffen Erneuter Dividendenverzicht vorgeschlagen Per Ende Februar 55 Prozent der Läden offen vorbörsliche Indikation -3,7% - Galenica 2020: EBIT bereinigt 168,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,5 Mio) Reingewinn bereinigt 138,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,2 Mio) Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens: 1,88 Fr.; 2019: 1,80 Fr.) IAS 19 Buchgewinn in der Höhe von 43 Millionen Franken Marktwachstum von 1-2% in nächsten Jahren erwartet 2021: Dividende mindestens auf Vorjahresniveau erwartet Umsatzwachstum +1 bis +3% erwartet Bereinigter EBIT +2 bis +5% erwartet schwieriges erstes Semester erwartet - Huber+Suhner 2020: Reingewinn 52,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,6 Mio) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,10 Fr.; 2019: 1,60 Fr.) EBIT 61,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,5 Mio) Pandemie verlangsamt Aufbau von Mobilfunknetzen Im Bahnenmarkt Inbetriebnahme von Rollmaterial verzögert :: Einzelne Märkte dürften sich erst über mehrere Jahre erholen 2021: Umsatzwachtum im mittleren 1-st. Prozentbereich erwartet EBIT-Marge innerhalb des Zielbands von 8-10% erwartet Zügige Erholung in einzelnen Teilmärkten erwartet vorbörsliche Indikation +1,8% - Rieter 2020: Ergebnis -89,8 Mio Fr. (VJ +52,4 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 4,50 Fr.) Kosten um rund 12 Mio Fr. gesenkt Fähigkeit erhalten, von einsetzender Markterholung zu profitieren 2021: Umsatz im H1 weiterhin unter Gewinnschwelle erwartet Im Gesamtjahr soll operativer Gewinn resultieren Bestellungseingang H1 über jenem des H2/2020 - Santhera: Schwellenwert für Anleihenrestrukturierung nicht erreicht - Stadler: Stadler gewinnt Ausschreibung zur Lieferung von 59 Zügen an spanische RENFE Auftragswert beträgt rund 1 Milliarde Euro und läuft über 15 Jahre vorbörsliche Indikation +2,3% - VP Bank 2020: Konzerngewinn 41,6 Mio Fr. (VJ 73,5 Mio) Geschäftsertrag 319 Mio Fr. (VJ 327,8 Mio) Betreute Kundenvermögen 47,4 Mrd Fr. (H1: 45,6 Mrd) Dividende 4,00 Fr. (VJ 5,50 Fr.) 2021: Wollen Geschäft in Kernbereichen vorantreiben schlägt Philipp Elkuch zur Wahl in Verwaltungsrat vor schliesst mit chinesischer Hywin Partnerschaftsvereinbarung 2020 von Auswirkungen der Coronakrise gebremst (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: Q4 GDP REV +2.8% Q/Q; PRELIM +3.0%; MEDIAN +3.1% JAN HOUSEHOLD SPENDING -6.1% Y/Y; DEC -0.6% - DE: LEISTUNGSBILANZSALDO JANUAR +16,9 MRD EURO (PROGNOSE +21,8) HANDELSBILANZSALDO JANUAR +14,3 MRD EURO (PROGNOSE +14,5) IMPORTE JANUAR -4,7% GG VORMONAT (PROGNOSE -1,9) EXPORTE JANUAR +1,4% GG VORMONAT (PROGNOSE -1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group meldet Anteil von 6% - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 8,88% - Cicor: OEP meldet Anteil von 29,3%, HEB Swiss Investment von <3% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,03% - Obseva: First Manhattan meldet Anteil von <3% - Relief Therapeutics meldet Veräusserungspositionen von 8,781% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 37,857% - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Erwerbspositionen von 100,39% - Valora: T. Rowe Price Associates meldet Anteil von 3,34% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,09% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Dufry: BMK 2020 (14.30 Uhr) - VP Bank: BMK 2020 (09.30 Uhr) - Huber+Suhner: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Bâloise: BMK 2020 ((09-15 Uhr) - Galenica: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Rieter: BMK 2020 (09.00 Uhr) - Dätwyler: GV Mittwoch: - Geberit: Ergebnis + BMK 2020 - BLKB: Ergebnis + BMK 2020 - - IVF Hartmann: BMK 2020 - Medartis: Ergebnis + BMK 2020 - Mikron: Ergebnis + BMK 2020 - Orior: Ergebnis + BMK 2020 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Ascom: Ergebnis + BMK 2020 - Cicor: Ergebnis + BMK 2020 - LLB: Ergebnis + BMK 2020 - Meyer Burger: Ergebnis + BMK 2020 - Stadler Rail: Ergebnis + BMK 2020 - TX Group: Ergebnis + BMK 2020 - BPDG: Ergebnis 2020 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen vom März 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: Beschäftigung Q4/20 (11.00 Uhr) BIP Q4/20 (11.00 Uhr) - US: API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.3.: - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1095 - USD/CHF: 0,9355 - Conf-Future June: -11 BP auf 164,11% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,266% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +2,10% auf 10'830 Punkte - SLI (Montag): +2,22% auf 1'750 Punkte - SPI (Montag): +1,96% auf 13'571 Punkte - Dax (Montag): +3,31% auf 14'381 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,08% auf 5'903 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)