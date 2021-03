STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Er scheint damit zumindest in der Eröffnungsphase an die trotz einer Schwäche vor dem Wochenende insgesamt starke Vorwoche anzuknüpfen. - SMI vorbörslich: +0,22% auf 10'864,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,90% auf 32'779 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,59% auf 13'320 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,17% auf 29'767 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche übernimmt GenMark Diagnostics für 1,8 Milliarden US-Dollar Voraussichtlicher Abschluss der Übernahme im 2. Quartal 2021 Vorbörsliche Indikation mit dem Markt +0,2% - Sika übernimmt brasilianischen Mörtelhersteller Supermassa do Brasil Waren in der Region bisher nicht mit eigener Fertigung vertreten - Adecco bietet zusammen mit Misanto Coronatests für Unternehmen an - Novartis und Molecular Partners werden in ACTIV-Programm aufgenommen - APG 2020: Verkaufserlös 261,9, Mio Fr. (VJ 318,5 Mio) EBIT 16,3 Mio Fr. (VJ 51,3 Mio) Nettoergebnis 13,2 Mio Fr. (VJ 41,8 Mio) Verzicht auf Dividende wie im Vorjahr Positiver Sondereffekt durch Verkauf Liegenschaft Meyrin/GE 2021: Januar und Februar wiederum mit erheblichen Umsatzeinbussen Dividendenempfehlung für 2021, 2022, 2023: Ausschüttung 100%, mind. 11 Fr - Aryzta vereinbart Verkauf des nordamerikanischen Geschäfts für 850 Mio USD H1: Umsatz 1'286 Mio EUR (AWP-Konsens: 1'301 Mio) Organische Umsatzveränderung -16,4% (AWP-Konsens: -15,9%) EBITDA adj. 124,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 99,5 Mio) EBITDA-Marge 9,7% (AWP-Konsens: 7,6%) Umsatz fortgeführte Aktivitäten 752,5 Mio EUR (VJ: 952,2 Mio) EBITDA-Marge fortgeführte Aktivitäten 10,1% (VJ: 12,5%) H1-Resultate deshalb bereits am 15.3. (statt 16.3.) H2: Können wegen Covid-19 keine Guidance herausgeben - Hiag 2020: Reingewinn 55,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,5 Mio) Liegenschaftsertrag 59,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,2 Mio) Dividende 2,30 Fr. (AWP-Konsens: 2,23 Fr.; 2019: 0 Fr.) EBITDA 70,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,8 Mio) 2021: Weitere Steigerung der Mieteinnahmen angestrebt - HBM meldet erfolgreichen IPO von Portfoliounternehmen Longboard - Investis erwirbt Rohr AG und baut Segment Real Estate Services weiter aus - Newron und Zambon streben weitere Zulassung von Safinamide gegen Parkinson an - Rapid Nutrition beruft Carl Seletz ins wissenschaftliche Beraterteam - Relief: Partner NeuroRx führt Studie zu Aviptadil mit TFF Parmaceuticals durch NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - LGT 2020: Konzerngewinn 291,5 Mio Fr. (VJ 308,1 Mio) - Postfinance-CEO: Ohne Privatisierung müssen Kundeneinlagen reduziert werden (FuW) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Coltene: UBS Fund Management erhöht Anteil über 3% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Logitech: The Capital Group Companies meldet Anteil von 3,03% - PSP: Norges Bank meldet Anteil von 3,02318% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Julius Bär interessiert sich für Kauf von irischem Brokerunternehmen (Finews) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Conf. Call Ergebnis H1 08.30 Uhr - Hiag Immobilien: BMK 2020 (09.00 Uhr) - APG SGA: BMK 2020 (10.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2020 - BKW: Ergebnis 2020 + BMK - Conzzeta: Ergebnis + BMK 2020 - Crealogix: Ergebnis H1 2020/21 - Komax: Ergebnis + BMK 2020 - Newron: Ergebnis 2020 - Sensirion: Ergebnis + BMK 2020 - Tecan: Ergebnis + BMK 2020 - Vetropack: Ergebnis + BMK 2020 - GV: Roche Mittwoch: - BVZ: Ergebnis + BMK 2020, - Orell Füssli: Ergebnis + BMK 2020 - V-Zug: Ergebnis + BMK 2020 - GV: Also WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - US: Empire State Index (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.3.: - BLKB (35,00 Fr.) per 18.3.: - Roche (9,10 Fr.) per 19.3.: - Also (3,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 1,1110 - USD/CHF: 0,9311 - Conf-Future: -76 BP auf 164,28% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,299% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,40% auf 10'840 Punkte - SLI (Freitag): -0,31% auf 1'758 Punkte - SPI (Freitag): -0,41% auf 13'628 Punkte - Dax (Freitag): -0,46% auf 14'502 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,21% auf 6'047 Punkte

