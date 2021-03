STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag aufgrund negativer Vorgaben aus den USA und aus Fernost den Rückwärtsgang einlegen. Steigende US-Anleiherenditen hatten am Donnerstag vor allem die Technologiewerte unter Druck gesetzt. Dazu kommen wieder neu aufflammende Pandemiesorgen in Europa. Daher würden Gewinnmitnahmen nach dem guten Wochenverlauf am grossen Eurex-Verfall nicht überraschen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: -0,73% auf 10'893,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,46% auf 32'862 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -3,02% auf 13'116 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,41% auf 29'792 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS/CS: Finma stellt grossen Banken gutes Zeugnis zu Notfallplänen aus - Aluflexpack 2020: EBITDA vor Einmaleffekten 37,4 Mio EUR (VJ 29,5 Mio) Reinergebnis +9,0 Mio EUR (VJ -3,4 Mio) Bereinigte EBITDA-Marge 15,6% (VJ 14,2%) Keine Dividende, Investition in Wachstum 2021: EBITDA vor Sondereffekten von 40-43 Mio EUR erwartet Umsatzausblick bestätigt, 260-270 Mio EUR erwartet - Interroll 2020: EBITDA 115,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,6 Mio) EBIT 94,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 79,8 Mio) Reingewinn 71,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,2 Mio) Dividende 27,00 Fr. (AWP Konsens: 23,62; 2019: 22,50 Fr.) Mittelfristige Marktnachfrage überproportional stark 2021: Positiv in das Geschäftsjahr gestartet Trotz gemischter Signale vorsichtig optimistisch - Bachem: Alex Fässler soll anstelle von Jürgen Brokatzky-Geiger in VR - Castle Private Equity schliesst Aktienrückkauf vorzeitig ab - Implenia: ARGE erhält den Zuschlag für den Zugangsstollen Nord am Gotthard Los hat Auftragsvolumen von 86,6 Mio. Fr. - Investis übernimmt SEA lab mit Jahresumsatz von 2 Mio Fr. - kein Preis - Mobimo: Mehrheit der Stadträte von Biel & Nidau lehnen Projekt Agglolac ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank bietet über FinanceScout24 Privatkredite PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: The Capital Group Companies meldet Erwerbspositionen von 5,05% - UBS Group: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von 3,01% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Interroll: BMK 2020 (09.00 Uhr) Montag: - Dienstag: - Santhera: Ergebni 2020 - GV: Schindler, SGS, Bell, Bellevue, SPS WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Montag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Also (3,75 Fr.) per 22.3.: - BB Biotech (3,60 Fr.) - CPH (1,80 Fr.) - DKSH (1,95 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1050 - USD/CHF: 0,9267 - Conf-Future: -24 BP auf 164,11% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,236% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,47% auf 10'974 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,86% auf 1'779 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,91% auf 13'866 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,23% auf 14'776 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,13% auf 6'063 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)