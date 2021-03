STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenstart freundlich präsentieren. Dabei geben die Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. In Asien stand zum Wochenstart der Einbruch der türkischen Lira verstärkt im Fokus, heisst es im Handel. - SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'987,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,71% auf 32'628 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,76% auf 13'215 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,07% auf 29'174 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: EU-Kommission informiert Bank in Untersuchung um Forex-Kartell S&P bestätigt "A+"-Rating nach Greensill-Affäre - Julius-Bär-Chef Rickenbacher hat 5,89 Mio Fr. verdient - LafargeHolcim: S&P erhöht Ausblick auf "positiv" - Rating bleibt 'BBB/A-2' - Novartis ernennt Karen Hale zur Chefjuristin - Roche: Tecentriq-Studie IMpower010 hat Ziele bei Lungenkrebs erreicht vorbörsliche Indikation +0,8% - SGS sieht sich mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert - EFG befördert Harald Reczek und Sanjin Mohorovic (HEADLINE) - HBM: IPO von Instil Bio und Connect Biopharma erhöhen NAV um 1,5% - Hiag: Susanne Zenker zieht Zusage für Verwaltungsrat zurück - Relief unterzeichnet Abkommen mit Acer Therapeutics für von ACER-001 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Montana Aerospace offenbar vor Gang an die Schweizer Börse SIX PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 3,05% - GAM: Uccelini Ltd meldet Anteil von 3,12% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,08% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - GV: Schindler, SGS, Bell, Bellevue, SPS Mittwoch: - Alcon: Capital Markets Day (ab 13.30 Uhr) - Investis: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Warteck Invest: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Novavest WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (09.00) Ausland: - US: CFNA-Index (13.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BB Biotech (3,60 Fr.) - CPH (1,80 Fr.) - DKSH (1,95 Fr.) per 23.3.: - Hypi Lenzburg (110 Fr.) per 25.3.: - Bell (6,50 Fr.) - Bellevue (4,00 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - SPS (3,35 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,1056 - USD/CHF: 0,9309 - Conf-Future: +77 BP auf 164,78% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,265% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,06% auf 10'967 Punkte - SLI (Freitag): -0,44% auf 1'771 Punkte - SPI (Freitag): -0,03% auf 13'862 Punkte - Dax (Freitag): -1,05% auf 14'621 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,07% auf 5'998 Punkte

