STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt ist zunächst Abwarten angesagt. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 09.30 Uhr dürften sich die Anleger zurückhalten, auch wenn keine Überraschungen erwartet werden. Zudem sind die Vorgaben aus dem Ausland wenig richtungsweisend und der befindet Markt praktisch auf Jahreshoch, was ihn anfällig für Gewinnmitnahmen macht. - SMI vorbörslich: -0,28% auf 11'033,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,01% auf 32'420 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,01% auf 12'962 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,14% auf 28'730 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Fitch sieht längerfristige Risiken wegen Greensill-Exposure Ratings von Fitch von Greensill nicht tangiert - Roche erhält Zulassung für Polivy gegen B-Cell-Lymphom in Japan - Aevis: Medical Properties Trust kauft 10% an Swiss Medical Network Transaktion bewertet Swiss Medical Network mit 1,7 Mrd Fr. - Cassiopea 2020: Barmittel u.ä. 2,6 Mio EUR (30.6.: 8,5 Mio; 2019: 0,7 Mio) Gewinn -12,3 Mio EUR (VJ -11,7 Mio) - Dufry gewinnt Duty-Free- und Duty-Paid-Konzessionsverträge in Porto Alegre - Helvetia 2020: Reingewinn 281,7 Mio Fr. (AWP-Konsens 269 Mio) Geschäftsvolumen 9,71 Mrd Fr. (AWP-Konsens 9,67 Mrd) Combined Ratio 94,0% (VJ 92,3%) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,00 Fr.; 2019: 5,00 Fr.) Netto-Schadenbelastung durch Corona 97,5 Mio Fr. Gewinnbeitrag von Caser im zweiten Halbjahr pro rata 54,3 Mio SST-Quote per 1. Januar 2021 bei über 180 Prozent Neue Strategie 20.25 peilt Combined Ratio 92-94% an Neue Strategie 20.25 peilt Neugeschäftsmarge Leben 2-3% an Neue Strategie 20.25 peilt Kosteneffizienzen 100 Mio bis 2025 an Neue Strategie 20.25 peilt Eigenkapitalrendite 8-11% an Neue Strategie 20.25 peilt Volumen Fee Business über 350 Mio an vorbörsliche Indikation +1,1% - Leonteq emittiert neu auch Produkte auf BX Swiss - MCH 2020: VR beantragt erneut Dividendenverzicht Flüssige Mittel 130,1 Mio Fr. (Ende 2019: 138,3 Mio) 2020: Umsatz 188,0 Mio Fr. (VJ 445,2 Mio) Reinverlust 72,2 Mio Fr. (VJ -9,9 Mio) MCH 2022: Gewinnschwelle erwartet und Niveau von 2019 angestrebt MCH 2021: Rechnet erneut mit Verlust - allerdings deutlich kleinerem als 2020 - Molecular Partners nominiert Dominik Höchli für den Verwaltungsrat - Novavest-Aktionäre segnen alle Anträge ab - Plazza-CEO Ralph Siegle geht per 31. Dezember 2021 vorzeitig in Pension - Santhera lanciert Umtauschangebot für ihre CHF 60 Millionen-Wandelanleihe - Sensirion: Mittelfristig EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehnerbereich Aktuelles Niveau der F&E-Ausgaben wird beibehalten erneuert Wachstums-Mittelfristziel (rund 10-15% pro Jahr) - SoftwareOne 2020: Bruttogewinn 729,6 Mio Fr. (AWP-Konsens:737 Mio) Dividende 0,30 Fr. (AWP-Konsens: 0,27 Fr.; 2019: 0,21 Fr.) EBITDA 223,1 Mio Fr. (VJ 223,6 242 Mio) Gesamtumsatz 7,91 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,89 Mrd) Akquisitionen trugen 7 Mio Fr. zum Bruttogewinn bei EBITDA 223,1 Mio Fr. (VJ 223,6 Mio) Über 2021 hinaus Beschleunigung Bruttogewinnwachstum erwartet Isabelle Romy und Adam Warby in VR vorgeschlagen Vereinbarung mit Microsoft für Application Services und SAP 2021: Bruttogewinnwachstum von über 10% erwartet Bereinigte EBITDA-Marge von rund 3% erwartet Dividendenausschüttungsquote von 30-50% des Jahresgewinns SoftwareOne vorbörsliche Indikation -3,9% - Sunrise: Aktien werden per 6. April 2021 von der SIX dekotiert - Wisekey lanciert digitales Kunst-Zertifikat "Wise.Art" NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Mettler-Toledo übernimmt PendoTech - Salt 2020: Umsatz 1'011,4 Mio Fr. (VJ 1'022,8 Mio) EBITDA 413,7 Mio Fr. (VJ 428,4 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Comet: Pictet AM meldet Anteil von 5,37%, Haldor von 4,72% - Landis+Gyr: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,9% - Peach Property baut Veräusserungspositionen auf 9,2% ab - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 33,274% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Swiss Steel meldet Eigenanteil von <3% - Wisekey meldet verschiedene Beteiligungen PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen Donnerstag: - Cassiopea: Ergebnis 2020 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2020 (BMK 08.30 Uhr) - MCH: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.00 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis 2020 (Conf Call 09.00 Uhr) - Sensirion Capital Markets Day (ab 13.30 Uhr) - GV: ABB, Givaudan, Autoneum Freitag: - Adval Tech: Kennzahlen 2020 - Aevis: Ergebnis 2020 - Cosmo: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis 2020 - LM Group: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: Zehnder Montag: - GV: Belimo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09:30, Conf. Call 10:15 Uhr) - KOF: Frühlingsprognose 2021 (10:30 Uhr) Ausland: - FR: Geschäftsklima März 2021 Produzentenvertrauen März 2021 - EU: Geldmenge M3 Februar 2021 (10:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13:30) BIP Q4 2020 (3. Veröffentlichung) (13:30) Privater Konsum Q4 2020 (3. Veröffentlichung) (13:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bell (6,50 Fr.) - Bellevue (4,00 Fr.) - Schindler (4,00 Fr.) - SGS (80,00 Fr.) - SPS (3,35 Fr.) per 29.3.: - ABB (0,80 Fr) - Givaudan (64,00 Fr.) per 30.3.: - Zehnder (1,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1063 - USD/CHF: 0,9365 - Conf-Future: +32 BP auf 165,25% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,32% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,31% auf 11'064 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,02% auf 1'795 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,27% auf 13'980 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,35% auf 14'610 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,03% auf 5'947 Punkte

