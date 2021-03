STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Gegenbewegung. Zum Wochenstart noch hatten vor allem die Spekulationen über einen Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital auf die Stimmung und speziell die Finanzwerte gedrückt. Allerdings hätte sich bei Investoren schnell die Überzeugung durchgesetzt, dass dies zwar vereinzelte Finanzhäuser wie etwa die Credit Suisse belasten dürfte, aber nicht zu einem systemischen Problem werde. - SMI vorbörslich: +0,27% auf 11'119,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,30% auf 33'171 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,60% auf 13'060 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +NA% auf 29'417 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erweitert Pipeline um Lizenzen im Bereich Radioligand-Therapien - Roche erhält EU-Zulassung für SMA-Mittel Evrysdi vorbörsliche Indikation +0,7% - Vifor-JV VFMCRP und Partner Cara kommen mit EU-Zulassungsantrag weiter vorbörsliche Indikation +1,2% - Basler Kantonalbank tritt Leonteq-Plattform bei - Burkhalter kauft Westschweizer Schaltanlagenbauer Tabelec - Edisun: Horst Mahmoudi soll VR-Präsident werden - Rainer Isenrich bleibt CEO - Implenia übernimmt Baudienstleister BAM Swiss mit 45 Mitarbeitenden - Leclanche 2020: Umsatz von 23 Mio Fr. erwartet (+45%) Leclanche: Neue Finanzierungsmöglichkeiten für positive Entwicklung 2021 Finanzierungsvereinbarung über 59,6 Mio Fr. abgeschlossen EBITDA-Breakeben im H2 2023 bei Umsatz von 175-200 Mio Fr. erw. 2021: Umsatz von 38 bis 44 Millionen Franken erwartet Erfreulicher Ausblick trotz ungünstiger globaler Situation Positive Bruttomarge erwartet - LUKB nimmt Kenntnis von unveränderter Eignerstrategie des Kantons - Peach Property 2020: Reingewinn nach Steuern 127,3 Mio Fr. (VJ 91,0 Mio) Mietertrag 54,7 Mio Fr. (VJ 38,9 Mio) in den nächsten Jahren subst. Steigerungen der Dividende 2021: Sehen ausgez. Perspektiven für 2021 und darüber hinaus für 2020 erstmals Dividende von 0,3 Franken je Aktie geplant - Pierer 2021: Umsatz von 1,8 - 1,9 Mrd EUR erwartet EBIT-Marge zwischen 8 - 9% erwartet - EBITDA-Marge >15% 2021: Marktanteile auf den Motorradmärkten weiter ausbauen Fokus auf Elektromobilität im Scooter-Segment Herausforderungen bei internationalen Lieferketten erw. - Santhera vollzieht Kapitalerhöhung für Finanzierungsvereinbarungen - Schlatter 2020: EBIT -4,9 Mio Fr. (VJ -1,0 Mio) Reinergebnis -5,5 Mio Fr. (VJ +0,5 Mio) Erneut keine Dividende Kostenprogramm wird Jahresrechnung 2021 belasten Künftig für Marktschwankungen besser aufgestellt 2021: Fortsetzung der Markterholung erwartet lanciert Programm zur Reduktion der Kosten in Münster - SGKB beruft Patrick Graf als Chef Corporate Center in die Geschäftsleitung - Stadler Rail schliesst Forschungsprojekt zu Batterietechnologie ab - Varia US Properties 2020: Gesamtertrag 152,4 Mio USD (VJ 139,5 Mio) Gewinn 35,5 Mio USD (VJ 42,8 Mio) Bruttoertrag 109,8 Mio USD (VJ 99,4 Mio) EBITDA 60,3 Mio USD (VJ 40,9 Mio) Dividende 2,70 Fr. (VJ 2,60 Fr) 2021: Sind sehr optimistisch gestimmt Stabiler Start in das Jahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX: UBS-Manager Andy Kolleger soll Keller-Busse im VR nachfolgen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 2,92% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 32,102% - SIG Combibloc: Haldor Foundation meldet Anteil von 9,95% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - UBS Group: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von 3% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 3,1884% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Varia US: BMK 2020 - Peach Property: BMK 2020 - GV: Bobst, Implenia, Meier Tobler, Mobimo, SF Urban Mittwoch: - Orascom DH: Ergebnis + BMK 2020 - Spice Private: Ergebnis 2020 - Perfect Holding: Ergebnis 2020 - Medacta: Ergebnis + BMK 2020 - Poenina: Ergebnis + BMK 2020 - Vaudoise: Ergebnis + BMK 2020 - Castle Alternative: Ergebnis 2020 - GV: Coltene, Huber+Suhner, Ina Invest, Inficon, Intershop Leonteq, PSP Swiss Property, Swisscom, Valora Donnerstag: - GV: Forbo, Schweiter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (09.00 Uhr) - BAK-Prognosetagung (11.00 Uhr) - CS-CFA Index März (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2021 (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2021 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 03/21 (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/21 (11.00 Uhr) - DE: DEU: Verbraucherpreise 03/21 (14.00 Uhr) - US: FHFA-Index 01/21 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 03/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise: per 6.4.2021 (letzter Handelstag 1.4.) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zehnder (1,25 Fr.) per 6.4.: - Coltene (3,00 Fr.) - Huber+Suhner (1,30 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Leonteq (0,75 Fr.) - SF Urban (3,60 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - PSP (3,65 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,1054 - USD/CHF: 0,9397 - Conf-Future: -21 BP auf 165,09% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,317% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,24% auf 11'090 Punkte - SLI (Montag): -0,58% auf 1'793 Punkte - SPI (Montag): -0,03% auf 14'031 Punkte - Dax (Montag): +0,47% auf 14'818 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,45% auf 6'016 Punkte

