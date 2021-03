STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte wenig verändert gesehen. Negative Vorgaben aus Fernost und der Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen dürften die Anleger kurz vor den Osterfeiertagen vorsichtig stimmen. Mit Spannung warteten die Marktteilnehmer auf eine Rede des US-Präsidenten Joe Biden am Abend, von der sie sich Details zum milliardenschweren Konjunkturpaket erhoffen. Da am Freitag, wenn die Schweizer Börse feiertagsbedingt geschlossen ist, der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, dürfte die Risikobereitschaft der Anleger ohnehin eher gering sein.

- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'133,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,31% auf 33'067 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,11% auf 13'045 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,55% auf 29'269 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: S&P senkt Ausblick auf "negativ" - Julius Bär: Finma hebt Verbot von Firmenakquisitionen auf - Kühne+Nagel liefert erste 215'000 Impfdosen in die Ukraine - Partners Group verhandelt über Ausstieg aus Cerba-Investment - Roche lanciert Elecsys Epstein-Barr-Virus (EBV)-Test - Galenica: Beschleunigtes Bookbuilding für 1,5 Mio Aktien Verkaufspreis 58,60 Fr. - Insgesamt 88 Mio Fr. - Medacta 2020: Adj. EBITDA 88, Mio Euro (VJ 91,5 Mio) EBITDA-Marge 29,1 % (VJ 29,5%) Reingewinn 37,1 Mio EUR (VJ 11,9 Mio) Erneut keine Dividende vorgeschlagen 2021: Umsatz im Berich von 333 bis 348 Mo ET angestrebt Adj. EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau angesrebt - Orascom DH 2020: Gruppenumsatz 385,7 Mio Fr. (VJ 453,3 Mio) Adjustierter EBITDA 67,5 Mio Fr. (VJ 74,3 Mio) Ergebnis nach Minderheiten -38,4 Mio Fr. (VJ -31,3 Mio) 2021: Visibilität weiterhin gering - Verzicht auf Guidance - Perfect Holding 2020: Umsatz 4,1 Mio Fr. (VJ 17,3 Mio) Ergebnis -0,007 Mio Franken (VJ -0,9 Mio) Arbeiten an neuem potenziellen Akquisitionsprojekt - Poenina 2020: Umsatz 302,2 Mio Fr. (VJ 253,2 Mio) EBIT 15,0 Mio Fr. (VJ 15,2 Mio) Reingewinn 12,6 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) Dividende 2,00 Fr. je Aktie (VJ 2,00 Fr.) Wollen Wachstumsstrategie weiterverfolgen Wollen Präsenz in Schweiz ausdehnen mit Ergänzungsakquisitionen - Vaudoise 2020: Reingewinn 122,8 Mio Fr. (VJ 134,0 Mio) Dividende 16 Fr. Namenaktie B (2019: 15 Fr.) Combined Ratio 92,6% (VJ 93,1%) Umsatz +3,2% auf 1,18 Mrd Fr. Eigenkapital +5,3% auf 2,12 Mrd Fr. 2021: Rechnen mit Wachstum im Sachgeschäft - Arbonia übernimmt spanische Cicsa zur Verstärkung des HLK-Geschäfts - BEKB und Visana lancieren gemeinsam Vorsorgeprodukte - Blackstone Resources erhält zweite Tranche des Wandeldarlehens - Dufry: S&P bestätigt Rating mit "B+" und Ausblick "negativ" - EFG: Vize-VR Präsident Niccolo H. Burki kandidiert nicht mehr für VR - Romande Energie ernennt Virginie Vasselon zur Personalchefin - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Blackstone Resources meldet Veräusserungspositionen von 62,56% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 32,591% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 4,92% - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Erwerbspositionen von 51,37% - VAT Group: Capital Research and Management senkt Anteil auf 4,8% PRESSE MITTWOCH - UBS mit Archegos-Verlust im moderaten dreistelligen Millionenbereich (Finews) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Orascom DH: Ergebnis 2020 (Call 15.00 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2020 (Call 15.00 Uhr) l - Poenina: Ergebnis 2020 (Call 09.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis 2020 (Call 09.00 Uhr) - GV: Swisscom, Coltene, Huber+Suhner, Ina Invest, Inficon, Intershop Leonteq, PSP Swiss Property, Valora Donnerstag: - GV: Forbo, Schweiter Dienstag (6.4.): - Valartis: Ergebnis 2020 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index März (10.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2021 (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2021 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2021 (Donnerstag) Ausland: - EUR: Verbraucherpreise 03/21 (vorab, 11.00 Uhr) - USA: ADP-Beschäftigung 03/21 (14.15h) MNI Chicago PMI 03/21 (15.45h) Schwebende Hausverkäufe 02/21 (16.00h) EIA Ölbericht (Woche, 16.30h) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise: per 6.4.2021 (letzter Handelstag 1.4.) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Belimo (Aktiensplit per 7.4. im Verhältnis 1:20) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (150,00 Fr.) per 6.4.: - Coltene (3,00 Fr.) - Huber+Suhner (1,30 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Leonteq (0,75 Fr.) - SF Urban (3,60 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - PSP (3,65 Fr.) per 7.4.: - Plazza (6,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1057 - USD/CHF: 0,9446 - Conf-Future: -55 BP auf 164,54% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,265% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,29% auf 11'121 Punkte - SLI (Dienstag): +0,51% auf 1'802 Punkte - SPI (Dienstag): +0,40% auf 14'087 Punkte - Dax (Dienstag): +1,29% auf 15'009 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,21% auf 6'088 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)