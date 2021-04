STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte knapp tiefer in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee geben dabei keine klare Richtung vor. So hat die Wall Street am Dienstag wegen Gewinnmitnahmen leicht tiefer geschlossen. Immerhin haben sich die Indizes mit nur geringen Abschlägen in der Nähe ihrer jüngsten Bestmarken gehalten. In Asien finden die Märkte zur Wochenmitte keine einheitliche Richtung.

- SMI vorbörslich: -0,13% auf 11'168,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,29% auf 33'430 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,05% auf 13'698 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,10% auf 29'727 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Kann Archegos-Ausfall laut S&P verkraften - CS-Chef Gottstein: Es gibt keine heiligen Kühe (Inti NZZ) - Novartis erweitert Onkologiepipeline über Lizenzabkommen mit Artios Pharma - Roche lanciert Elecsys Anti-p53 Test zur Bestimmung verschiedener Krebsarten - Burckhardt Compr. macht Service für Pumpenhersteller SERO im Marinebereich - Comet-Chef sieht steiles Wachstum für Hochfrequenzgeneratoren (Inti FuW) - Dufry schliesst Umtauschangebot für Wandelanleihe ab - EEII: Verschiebung des Vollzugs des Aktienverkaufs durch Gehold - Implenia saniert als ARGE-Partner die Stadtautobahn St. Gallen - Private Equity Holding legt Gewinnsprung hin - Polyphor-Aktionäre lehnen Kapitalerhöhung für Mitarbeiterbeteiligung ab - Relief Therapeutics engagiert Jan-Jaap Scherpbier als Supply Chain Consultant - Zur Rose beantragt Schaffung von bedingtem und genehmigtem Aktienkapital - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock erhöht Anteil auf 5,12% - Evolva meldet Eigennateil von 11,2%/29,2% - Galenica: Rudolf Maag meldet Anteil von <3% - Huber+Suhner: Norges Bank meldet Anteil von 2,995% - Kudelski: Antoine Maurice Hector Philipp Foetisch meldet Anteil von 4,12% - Lastminute.com senkt eigene Anteile auf unter 3% - Santhera meldet Eigenbestand von 9,78%/52,54%, JPMorgan meldet 28,727% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - VAT Group: BlackRock senkt Anteil auf 5,63% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 2,3137% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alpine Select: Ergebnis 2020 (nachbörslich, 19.00 Uhr) - GV: Clariant, Zurich Insurance, Mobilezone Donnerstag: - Jungfraubahn Ergebnis 2020 - Repower (BMK: 10.00 Uhr) - Zwahlen & Mayr (Ergebnis 2020) - GV: Adecco, UBS, Evolva, Fundamenta Freitag: - Ems Chemie: Umsatz Q1 - GV: Straumann, TX Group, VZ Holding, Acrevis Bank WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven März 2021 Ausland: - DE: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 02/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokolle 17.3. (20.00 Uhr) Konsumentenkredite 02/21 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Belimo (Aktiensplit per HEUTE im Verhältnis 1:20) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Plazza (6,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) per 8.4.: - Forbo (20,00 Fr.) per 9.4.: - Zurich (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1041 - USD/CHF: 0,9300 - Conf-Future: -19 BP auf 164,91% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,287% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,58% auf 11'183 Punkte - SLI (Dienstag): +0,61% auf 1'819 Punkte - SPI (Dienstag): +0,62% auf 14'211 Punkte - Dax (Dienstag): +0,70% auf 15'213 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,47% auf 6'131 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)