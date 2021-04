STIMMUNG - Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmärkt zunächst ohne klare Richtung starten. Die Vorgaben aus Übersee sind mehrheitlich freundlich. Während die Wall Street am Donnerstag nach zwei Tagen mit angezogener Handbremse ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen hat, ist das Bild in Asien etwas durchwachsener. Vor allem der deutliche Anstieg der Produzentenpreise in China im März lastet auf der Stimmung. Der Preisanstieg könnte möglicherweise Inflationssorgen neu aufköcheln lassen. - SMI vorbörslich: -0,03% auf 11'202,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,17% auf 33'504 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,03% auf 13'829 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,41% auf 29'832 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco-GV stimmt allen Anträgen zu - Geschlechterparitätischer Verwaltungsrat - LafargeHolcim: Oscar Fanjul tritt als Vizepräsident des VR zurück schlägt CEO Jan Jenisch zur Wahl in den Verwaltungsrat vor soll in "Holcim Ltd." umbenannt werden - UBS: Bundesverwaltungsgericht lehnt Einsprachen von französischen Kunden ab - Ems-Chemie Q1: Umsatz 566 Mio Fr. (AWP-Konsens: 551 Mio) Firmen bauen Lagerbestände und Kapazitäten wieder auf Steigende Rohstoffpreise machen Preiserhöhungen nötig Jederzeitige Lieferfähigkeit trotz Rohstoffengpässen 2021: Höherer Umsatz und ein höheres EBIT erwartet als im Vorjahr vorbörsliche Indikation +1,7% - Evolva-GV stimmt Kapitalerhöhung zu - Fundamenta RE: Verwaltungsrat legt Konditionen für Kapitalerhöhung fest Bezugsverhältnis 5:1, Bezugspreis 18,35 Fr. je neue Aktie - Implenia veräussert Bereiche Wartung von Fähranlegern und Felssicherung in NO - Nebag 2020: Jahresverlust bei -3,67 Mio Nettoperformance bei -3,93 Prozent - Schweiter kauft 40 Prozent der Anteile von JMB Wind Engineering - Walliser Kantonalbank: Xavier Moret kandidiert für Verwaltungsrat - Zwahlen & Mayr 2020: Reinergebnis -1,67 Mio Fr. (VJ +1,16 Mio) Umsatz 42,7 Mio Fr. (VJ 57,8 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Repower-Kreditrating durch CS auf "Mid BBB" von "Low BBB" erhöht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote März 3,4% (VM 3,6%), saisonber. 3,3% (VM 3,4%) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group erhöht Anteil auf 10,96% - Blackstone Resources: Mark Angelo/Brian Kinane melden Anteil von <3% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,05% - Santhera meldet Eigenbestand von 6,54%/49,57%; F. Evangelista senkt auf <3% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,85% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 5,66% PRESSE FREITAG - Ruag produziert für Space X (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Straumann, TX Group, VZ Holding, Acrevis Bank Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Hochdorf: Ergebnis 2020 (BMK: 09.30 Uhr) - Burkhalter: Ergebnis 2020 (BMK: 09.00 Uhr) - GV: Bossard Dienstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - SHL: Ergebnis 2020 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Montana Tech: Ergebnis 2020 - GV: Newron, Oerlikon, Tecan, Zug Estates WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - US: Erzeugerpreise März 2021 (14.30) Lagerbestände Grosshandel Februar 2021 (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise: per 6.4.2021 (letzter Handelstag 1.4.) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zurich (20,00 Fr.) per 12.4.: - Fundamenta (0,55 Fr.) per 13.4.: - UBS (0,37 USD) - Straumann (5,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1003 - USD/CHF: 0,9252 - Conf-Future: +7 BP auf 164,87% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,292% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,71% auf 11'207 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,56% auf 1'820 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,72% auf 14'254 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,17% auf 15'203 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,57% auf 6'166 Punkte

