STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Im Tagesverlauf stehen in den USA wichtige Inflationsdaten an, vor denen sich Investoren zunächst noch etwas zurückhalten dürften, heisst es im Handel. Die Vorgaben liefern dabei ein gemischtes Bild. So hat auch die Wall Street zum gestrigen Wochenstart zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. In Asien legen die Börsen am Dienstagmorgen dagegen überwiegend zu. Signale einer starken Entwicklung der chinesischen Wirtschaft stützen.

- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'193,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,16% auf 33'745 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,36% auf 13'850 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,77% auf 29'767 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1'674 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'620 Mio) Umsatz Riechstoffe 788 Mio Fr. (AWP-Konsens: 754 Mio) Umsatz Aromen 886 Mio Fr. (AWP-Konsens: 867 Mio) Organisches Wachstum 7,7% (AWP-Konsens: 3,7%) Duftstoff-Segement mit starkem Wachstum bei Consumer Products Lateienamerika zeigt stärkstes Wachstum Mittelfristziele org. Wachstum 4-5% und FCF über 12% bestätigt Leichte Verbesserung bei Luxusparfümerie vorbörsliche Indikation +1,6% - CS Schweiz nominiert Christian Gellerstad für in Verwaltungsrat - Roche: Genentech erhält US-Zulassung für Xolair-Fertigspritze - Sika tätigt Erweiterungsinvestition in Katar - Sonova eröffnet Null-Energie-Firmengebäude in Murten für 180 Mitarbeitende - Gavazzi 2020/21: Umsatz von rund 148 Mio Fr. (VJ 148,5 Mio) erwartet Reingewinn von 11 Mio Fr. (VJ 6,1 Mio) erwartet EBIT von 17 Mio Fr. (VJ 10,8 Mio) erwartet - Pierer Mobility Q1: Umsatz 509 Mio EUR (+82%) Weiterer Personalaufbau - +130 auf 4'730 Mitarbeitende 2021: Umsatzprognose auf 1,85 - 1,95 Mrd EUR erhöht - SHL 2020: Reingewinn 0,3 Mio USD (VJ 5,7 Mio) Umsatz 40,1 Mio USD (VJ 39,9 Mio) EBIT 0,4 Mio USD (VJ 5,1 Mio) - Blackstone vermeldet Fortschritte bei Batteriezellen der nächsten Generation - Crealogix ernennt Jordi Perez zum Geschäftsführer DACH und CEE - Dufry plant Herausgabe von Senior Notes über 850 Mio EUR - GAM nimmt Anpassungen in der Anlage-Strategie und -Organisation vor - Kuros behandelt ersten Patienten in klinischer Studie mit MagnetOs Putty - Orascom schlägt neue VR-Mitglieder vor - Tornos erwartet für 2021 ein deutlich besseres Halbjahresergebnis als 2020 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen setzt bei Gold auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Eidgenossenschaft stockt 3 Anleihen mit Laufzeit 2029/2034/2045 auf Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,83% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von zuletzt 27,924% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,95% PRESSE DIENSTAG - CS kürzt Boni für Mitarbeitende (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SHL: Conf Call Ergebnis 2020 (11.00 Uhr) - GV: Newron, Oerlikon, Tecan, Zug Estates Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2020 (17.40 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 (17.45 Uhr) - GV: Geberit, Julius Bär, Gurit, Komax, Sulzer, Tornos Donnerstag: - Relief: Ergebnis 2020 - VAT: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Nestlé, Bucher, BVZ, Calida, Cicor, Elma, Emmi, Kardex, Kudelski, Rieter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/21 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 03/21 (14.30 Uhr) Realeinkommen 03/21 API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (geplant im Q2, Datum noch nicht bekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - UBS (0,37 USD) - Straumann (5,75 Fr.) per 14.4.: - Adecco (2,50 Fr.) - Bossard (4,40 Fr.) - Mobilezone (0,56 Fr.) - VZ Holding (1,23 Fr.) per 15.4.: - Oerlikon (0,35 Fr.) - Straumann (5,75 Fr.) - Tecan (2,30 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 16.4.: - Geberit (11,40 Fr.) - Gurit (30,00 Fr.) - Julius Bär (1,75 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0987 - USD/CHF: 0,9234 - Conf-Future: -24 BP auf 164,30% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,273% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,51% auf 11'181 Punkte - SLI (Montag): -0,48% auf 1'814 Punkte - SPI (Montag): -0,55% auf 14'250 Punkte - Dax (Montag): -0,13% auf 15'215 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,13% auf 6'162 Punkte

