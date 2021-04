STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss vorbörslich Kursen etwas höher starten. Doch vor der Veröffentlichung der Ergebnisse einiger US-Grossbanken am Nachmittag und dem Beige Book der US-Notenbank am Abend werden sich Anleger wohl nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es. Gegen stärkere Kursanstiege sprechen laut Händlern zudem die steigenden Coronafallzahlen und der Rückschlag mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson.

- SMI vorbörslich: +0,29% auf 11'154,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,20% auf 33'677 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,05% auf 13'996 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,41% auf 29'630 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan schliesst Übernahme von Myrissi ab (HEADLINE) - Nestlé setzt mit Klima-Aktionsplan ein Zeichen (VRP in NZZ) - Edisun vermeldet Baubereitschaft aller portugiesischer Photovoltaik-Projekte - Implenia und Stadt Zürich einigen sich im Rechtsfall Stadion Letzigrund - Meyer Burger geht Vertriebspartnerschaft mit Solarmarkt in der Schweiz ein - U-Blox verbessert Reichweite bei LTE-Modul - VP Bank ernennt Pamela Hsu Phua zum CEO der VP Bank Asia IPO-Kandidat: - PolyPeptide: Gute Voraussetzungen für Wachstum über Gesamtmarkt (CEO in FuW) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Lastminute.com: ARDIAN Holding baut Anteil auf 4,81% ab, Gruppenbildung - Peach Property: LBBW Asset Management meldet Anteil von 3,4% - Santhera meldet Eigenbestand von 6,54%/40,01% - Wisekey: Longstate Investment meldet Anteil von 14,36% PRESSE MITTWOCH - CS hat Aktienpakete aus Archegos-Zusammenbruch für 2 Mrd verkauft (Diverse) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2020 (17.40 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 (17.45 Uhr) - GV: Geberit, Julius Bär, Gurit, Komax, Sulzer, Tornos Donnerstag: - Relief: Ergebnis 2020 - VAT: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Nestlé, Bucher, BVZ, Calida, Cicor, Elma, Emmi, Kardex, Kudelski, Rieter Freitag: - Conzzeta: Umsatz Q1 - GV: Swiss Re, Allreal, New Value: ao GV (Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2021 (Freitag) Ausland: - EU: Industrieproduktion Februar 2021 (11.00) - US: Im- und Exportpreise März 2021 (14.30) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30) Beige Book (20.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (geplant im Q2, Datum noch nicht bekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Adecco (2,50 Fr.) - Bossard (4,40 Fr.) - Mobilezone (0,56 Fr.) - VZ Holding (1,23 Fr.) per 15.4.: - Oerlikon (0,35 Fr.) - Straumann (5,75 Fr.) - Tecan (2,30 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 16.4.: - Geberit (11,40 Fr.) - Gurit (30,00 Fr.) - Julius Bär (1,75 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1003 - USD/CHF: 0,9196 - Conf-Future: -19 BP auf 164,12% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,241% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,53% auf 11'122 Punkte - SLI (Dienstag): -0,34% auf 1'808 Punkte - SPI (Dienstag): -0,28% auf 14'211 Punkte - Dax (Dienstag): +0,13% auf 15'234 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,36% auf 6'184 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)