STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte aufgrund verhaltener Vorgaben wenig verändert starten. Die Anleger warten die Sitzung der US-Notenbank Fed ab, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Einen starken Einfluss auf die Marschrichtung der Aktienkurse dürfte die laufende Bilanzsaison ausüben. Gleich drei SMI-Schwergewichte haben Zahlen veröffentlicht. - SMI vorbörslich: +0,20% auf 11'184,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,18% auf 33'982 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,87% auf 14'139 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,33% auf 29'030 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: EBITA 959 Mio USD (VJ 636 Mio) Reingewinn 502 Mio USD (VJ 376 Mio) Höherer EBITA Folge von Umsatzplus, Sparmassnahmen, Wechselkursen Q2: Zuwächse bei Umsatz/Auftragseingang von über 10% erwartet Operative Marge von rund 14% erwartet Haben gute Fortschritte bei Veräusserung von drei Divisionen gemacht Erste Veräusserung für zweites Halbjahr erwartet Eigene Division für E-Mobilgeschäft mit Blick auf möglichen Börsengang 2021: Ausblick bestätigt - Wachstum von rund 5% oder höher vorbörsliche Indikation +0,8% - Novartis Q1: Umsatz Gruppe 12,4 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,4 Mrd) Core-EBIT 3'957 Mio USD (AWP-Konsens: 4'028 Mio) Core-Reingewinn 3'413 Mio USD (AWP-Konsens: 3'446 Mio) Reingewinn 2,059 Mrd USD (VJ 2,17 Mrd) Umsatz Innovative Med. 10'104 Mio USD (AWP-Konsens: 9'955 Mio) Umsatz Sandoz 2'307 Mio USD (AWP-Konsens: 2'435 Mio) Aktien für 1,8 Mrd USD zurückgekauft 2021: Konzern-Ausblick bestätigt Neu Sandoz-Umsatzrückgang erwartet - bisher Vorjahresniveau FX-Effekt bestätigt mit +3% auf Kern-EBIT (+3%) FX-Effekt neu +2-3% auf Umsatz (bisher +3-4%) CEO: Performance von Sandoz sollte sich kurzfristig stabilisieren Sandoz durch Vielzahl an Effekten in Q1 getroffen sind zuversichtlich, dass H2 stärker wird bleiben Sandoz gegenüber weiter verpflichtet Sandoz-Entwicklung Folge von Nachfrage-Rückgang USA sind fast auf altem Niveau im Gesundheitswesen Schauen uns Steuer-Diskussion in den USA genau an schauen weiterhin nach Bolt-On-Zukäufen sind aber bei M&A opportunistischer geworden sind wegen verspäteter Krebs-Diagnosen besorgt vorbörsliche Indikation +0,1% - UBS Q1: Verlust aus US-Hedgefund Archegos von 434 Mio USD (Stufe net) Verlust aus US-Hedgefund Archegos auf Ertrag 774 Mio USD Ergebnis vor Steuern 2'298 Mio USD (AWP-Konsens: 2'523 Mio) Reinergebnis 1'824 Mio USD (AWP-Konsens: 1'890 Mio) Verwaltete Vermögen (AuM) 4'306 Mrd USD (31.12.: 4'187 Mrd) Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,0% (VQ 13,8%) Leverage Ratio (CET1) 3,89% (VQ 3,85%) Netto-Neuzufluss GWM gebührengenerierend 36,2 Mrd USD Geschäftsaufwand 6'407 Mio USD (AWP-Konsens: 6'220 Mio) Geschäftsertrag 8'705 Mio USD (AWP-Konsens: 8'903 Mio) Ausgewiesene Rendite (RoCET1) 18,2% (Zielgrösse 12-15%) Auflösung Wertberichtigung für Kreditrisiken 28 Mio USD Cost-Income-Ratio 73,8% (Ziel: 75-78%) Q2: Saisonale Faktoren lassen schwächere Kundenaktivität erwarten Sind weiterhin gut aufgestellt Steigende Vermögenspreise sollten sich positiv auf Erträge auswirken Mike Dargan wird Chief Digital Information Officer Barbara Levi wird Group General Counsel, Markus Diethelm Senior Adviser Strategie-Update und finazielle Ziele kommen mit Ergebnis 2021 CEO: Tief enttäuscht wegen Verlust im US-Prime-Broker-Geschäft Führen detaillierte Prüfung Risikomanagement durch soll effizienter und einfacher werden strebt bis 2023 Bruttoeinsparungen von 1 Mrd an vorbörsliche Indikation -0,9% - Adval Tech 2020: Dividende 1,35 Fr. (VJ 2,70 Fr.) 2021: Verzicht auf konkrete Guidance für Gesamtleistung und EBIT schlägt eine Halbierung der Dividende vor (HEADLINE) - Bucher Q1: Auftragseingang 906 Mio Fr. (AWP-Konsens: 742 Mio) Umsatz 733 Mio Fr. (AWP-Konsens: 767 Mio) Nachfrage zog in allen Sparten an Umsatz nahm nur verzögert zu, u.a. wegen Problemen in Lieferketten 2021: Anstieg bei Umsatz, Marge und Gewinn erwartet Gute Resultate von 2019 dürfen noch nicht erreicht werden - Achiko: John Bing-Tsung Lin und Jittaporn Wattanaseree scheiden aus dem VR aus - Helvetia beteiligt sich an deutscher Immobilien-Fintech-Firma Baufi24 - IVF Hartmann verlagert Teil der Produktion ins Ausland - Leonteq startet neue Handelsplattform für strukturierte Produkte - ObsEva startet Nachbeobachtungsstudie zu Linzagolix NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PolyPeptide-IPO: Preisspanne auf 62,50 - 65 Fr. eingeengt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Bundesrat unterschreibt Rahmenvertrag nur bei Entgegenkommen der EU - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Kenneth C. Griffin meldet Anteil von <3% - Dufry: Advent (Al Louvre) meldet zuletzt Anteil von <3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,15% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Novartis: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - UBS: Webcast Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - GV: Energiedienst, Investis, Swiss Steel Mittwoch: - GV: Alcon, APG SGA, Bachem, IGEA Pharma, MCH Donnerstag: - Clariant: Ergebnis Q1 - Logitech: Ergebnis Q4 und FY 2021 (Webcast 14.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Santhera: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Aevis, Basler KB, BC Jura, BCGE, BCV, Cassiopea, EFG International, GAM, Pierer Mobility, Varia US, V-Zug, Zur Rose, Zwahlen et Mayr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - US: FHFA-Index 02/21 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 04/21 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 04/21 API-Ölbericht (Woche) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (1. Handelstag 29.4. geplant) - Montana Aerospace (geplant im 2. Quartal) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Arbonia (0,47 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Swiss Life (21,00 Fr.) per 28.4.: - Edisun (1,10 Fr.) - Orior (2,33 Fr.) - SFS (1,80 Fr.) per 29.4.: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) per 30.4.: - Bachem (3,25 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1056 - USD/CHF: 0,9157 - Conf-Future: +21 BP auf 164,34% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,253% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,34% auf 11'162 Punkte - SLI (Montag): -0,18% auf 1'811 Punkte - SPI (Montag): -0,30% auf 14'375 Punkte - Dax (Montag): +0,11% auf 15'296 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,28% auf 6'276 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)