STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine freundliche Eröffnung ab. Damit dürften sich die Investoren vor allem an den Vorgaben aus Asien orientieren, wo die meisten Börsen zulegen. Die Wall Street hingegen hatte sich am Dienstag mit einer bei den Standardwerten zwar behauptet aus dem Handel verabschiedet, die Technologiewerte an der Nasdaq legten allerdings überwiegend den Rückwärtsgang ein. - SMI vorbörslich: +0,43% auf 11'139,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,01% auf 33'985 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,34% auf 14'090 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,40% auf 29'106 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA-Ausschuss stimmt für beschleunigte Zulassung einer Brustkrebs-Kombi lanciert neue Verwendungszwecke für Herzkreislauf-Tests - Sika übernimmt japanischer Klebstoffhersteller Hamatite Hamatite erzielte Jahresumsatz von 160 Mio Fr. - Kein Kaufpreis - Barry Callebaut: Grossaktionär Jacobs Holding verkauft Anteil von 10 Prozent Bleibt mit 30,1% Hauptaktionärin und langfristig engagiert Platzieruspreis 1990 Franken das Stück Vorbörsliche Indikation -6,9% - Santhera: Studie zeigt Wirksamkeit von Vamorolone bei Muskelschwäche DMD meldet Endresultat zum Umtauschangebot für die Wandelanleihe - Swiss Steel Q1: Bereinigtes EBITDA rund 44 Mio EUR (VJ -6 Mio) Ergebnis bei rund +5 Mio EUR (VJ -42 Mio EUR) - Achiko 2020: Verlust 14,1 Mio USD (VJ -7,3 Mio) Eingung mit SIX zu Jahresabschluss 2019 - Edisun Power: CFO Reto Simmen verlässt Unternehmen - Hiag erwirbt Logistikliegenschaft in Buchs AG - Polypeptide-IPO: Finale Preis-Guidance 64,00 Fr. - Vifor: Erster Veltassa-Patient in Register CARE-HK aufgenommen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois meldet 25,3% - Basilea meldet Eigenanteil von 9,35%/34,03% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,8%/12,91% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - LafargeHolcim: Gruppe Desmarais/Frère über Elliot senkt Anteil auf 5,78% - Molecular Partners: Sperrgruppe Amstutz, Burns, etc. meldet Anteil von 7,22% - U-blox: Atlantic Value General Partner senkt Anteil unter 3% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 5,72% PRESSE MITTWOCH - Syngenta soll noch 2021 zurück an die Börse (Handelblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Alcon, APG SGA, Bachem, IGEA Pharma, MCH Donnerstag: - Clariant: Ergebnis Q1 - Logitech: Ergebnis Q4 und FY 2021 (Webcast 14.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Santhera: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Aevis, Basler KB, BC Jura, BCGE, BCV, Cassiopea, EFG International, GAM, Pierer Mobility, Varia US, V-Zug, Zur Rose, Zwahlen et Mayr Freitag: - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1( Conf.Call 09.30 Uhr) - CFT: Ergebnis Q1 - EPH: Ergebnis 2020 - IGEA Pharma: Ergebnis 2020 - Wisekey: Ergebnis 2020 - The Native: Ergebnis 2020 - GV: SNB mit Referat Präsident Thomas Jordan etc. (10.00 Uhr), Credit Suisse, Bâloise, Helvetia, Metall Zug, Von Roll, VP Bank, Asmallworld WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index April - BFS: Detailhandelsumsätze März 2021 (Freitag) - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2020 (Lohnindex) (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer April (Freitag) Ausland: - US: FOMC Zinsentscheid und Pk mit Fed-Chef Jerome Powell (20.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 03/21 (vorab) (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (1. Handelstag 29.4. geplant) - Montana Aerospace (geplant im 2. Quartal) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Edisun (1,10 Fr.) - Orior (2,33 Fr.) - SFS (1,80 Fr.) per 29.4.: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) per 30.4.: - Bachem (3,25 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1062 - USD/CHF: 0,9160 - Conf-Future: +2 BP auf 164,36% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,251% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,63% auf 11'092 Punkte - SLI (Dienstag): -0,57% auf 1'801 Punkte - SPI (Dienstag): -0,56% auf 14'295 Punkte - Dax (Dienstag): -0,31% auf 15'249 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,03% auf 6'274 Punkte

