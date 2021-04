STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee liefern dabei keine klar Richtung. Generell sei die Stimmung aber gut, kommentieren Händler. Dazu habe nicht zuletzt die US-Notenbank Fed beigetragen, die am Vorabend ihren expansiven Kurs einmal mehr bestätigt hat. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 11'142,18 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,48% auf 33'820 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,28% auf 14'051 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,21% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant Q1: Umsatz 1002 Mio Fr. (AWP-Konsens: 989 Mio) EBITDA 164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153 Mio) Q2: Moderates Wachstum in LW erwartet - Margen verteidigen 2021: Moderates Umsatzwachstum in LW erwartet Steigerung EBITDA-Marge auf leicht über Vor-Pandemie-Niveau CEO: Gespräche zu Pigment-Verkauf könnten im Q2 abgeschlossen werden CFO: Q1-Marge sollte nicht als Referenz für 2021 genommen werden Wir haben sicher M&A-Appetit - sind etwas aktiver geworden Vorbörsliche Indikation +0,2% - Logitech 2020/21: Umsatz 5252 Mio USD (VJ 2976 Mio) EBIT (Non-GAAP) 1272 Mio USD (VJ 387 Mio) Dividendenerhöhung 10% vorgeschlagen (VJ: 0,80 Fr./Aktie) Q4: Umsatz 1536 Mio USD (AWP-Konsens: 1176 Mio) EBIT (Non-GAAP) 325,1 Mio USD (AWP-Konsens: 173,9 Mio) Reingewinn (GAAP) 225,7 Mio USD (AWP-Konsens: 154,2 Mio) Brutto-Marge 46,6% (AWP-Konsens: 41,4%) 2021/22: EBIT (Non-GAAP) neu bei 800-850 (bisher: 750-800 Mio) erw. Umsatz weiterhin in etwa auf Vorjahresniveau erwartet Aktienrückkaufvolumen auf 1 Mrd USD von bisher 250 Mio erhöht Vorbörsliche Indikation +4,2% - Straumann Q1: Umsatz 469,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 413,2 Mio) Organisches Umsatzwachstum +34,0% (AWP-Konsens: +20,7%) Q2: Erwarten weg. schwacher Vergleichsbasis erneut starkes Resultat 2021: organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen 20%-Bereich Verbesserung der Profitabilität (Kern-EBIT-Marge) erwartet CEO: Konsumenten haben weniger konsumiert; mehr Geld für Implantate Profitieren von Social Media - Druck zu schönen Zähnen Geben keine konkrete Sales-Prognose für BLX für 2021 Personalbestand immer noch leicht tiefer als vor Corona Vorbörsliche Indikation +3,3% - Swisscom Q1: Umsatz 2,80 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,70 Mrd) EBITDA 1124 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1076 Mio) Reingewinn 638 Mio Fr. (AWP-Konsens: 353 Mio) 2021: Neu Umsatz von rund 11,3 Mrd Fr. erw.(bisher rund 11,1 Mrd) Neu EBITDA von 4,3 bis 4,4 Mrd Fr. erwartet Neu Investitionen von 2,2 bis 2,3 Mrd Fr erwartet Weiterhin Dividende von 22 Fr. pro Aktie angepeilt Vorbörsliche Indikation +2,1% Swisscom geht langfristige Glasfaserpartnerschaft mit Salt ein CFO: Salt-Partnerschaft bringt 2021 etwas weniger als 100 Mio Umsatz CEO: Auswirkungen der Salt-Partnerschaft auf EBITDA rellativ moderat - Alcon-Aktionäre lehnen Vergütungsbericht in Konsultativabstimmung ab kauft Novartis die US-Vermarktungsrechte an Simbrinza ab - Lonza und Moderna wollen Impfstofffabrikation in Visp verdoppeln - Roche: FDA-Ausschuss weiter für beschl. Tecentriq-Zulassung (Blasenkrebs) - Sika entwickelt neue Produktpalette für nachhaltiges Bauen - EFG Q1: Neugeldzufluss 1,6 Mrd Fr. AuM 170 Mrd Fr. (Ende 2020: 158,8 Mrd) CET-1-Kapitalratio per Ende März bei 16,2% Vorbörsliche Indikation +3,0% - Santhera 2020: Nettoumsatz 15,0 Mio Fr. (VJ 29,7 Mio) Ergebnis -67,7 Mio Fr. (VJ -19 Mio) Liquide Mittel per Ende 2020 12,4 Millionen Franken 2021: Liquide Mittel reichen bis Q3 - Unsicherheit über Geschäfte - Sulzer Q1: Bestellungseingang 873,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 859,8 Mio) 2021: Bisherige Prognosen für Gesamtjahr bestätigt Umsatzplus von 5-7% und Auftragsplus von 3-6% erwartet Operative EBITA-Marge in der Nähe von 10% erwartet Werden Guidance für 2021 mit Halbjahreszahlen überprüfen Kostenmassnahmen mit positivem Einfluss auf EBITA 2021 von 40 Mio Vorbörsliche Indikation +1,8% - Achiko beginnt Produktregistrierung für Covid-19-Test in Indonesien - Also übernimmt serbische PIN Computers - Blackstone Resources 2020: Gewinn 17,2 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio) - EEII 2020: Reinergebnis -2,91 Mio Fr. (VJ +2,76 Mio) - Hiag ernennt Rico Müller zum CFO - IGEA-Aktionäre stimmen Fusion mit Blue Sky zu (HEADLINE) - Vifor und Partner Angion schliessen Patientenrekrutierung für Phase-II ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore Q1: Kupferproduktion steigt um 3% auf 301'200 Tonnen - Swiss Q1: Umsatz 299,6 Mio Fr. (VJ 923 Mio) Operatives Ergebnis -201 Mio Fr. (VJ -84,2 Mio) Prüfen signifikante Redimensionierung des Unternehmens - Syngenta Q1: Umsatz +20% auf 7,1 Mrd USD; EBITDA +19% auf 1,5 Mrd PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB Q1: Gewinn 37,7 Mrd Fr. (VJ Verlust von 38,2 Mrd) - Fed hält an lockerer Geldpolitik fest WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Allianz erhöht Anteil auf 3,05% - APG SGA meldet verschiedene Beteiligungsmeldungen - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 4,91% - Santhera meldet Eigenbestand von 2,54%/97,72% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Logitech: Webcast Q4 (14.30 Uhr) - Straumann: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.30 Uhr) - Swisscom: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Santhera: Conf. Call Ergebnis 2020 (14.00 Uhr) - Sulzer: Conf. Call Umsatz Q1 (09.00 Uhr) - GV: Aevis, Basler KB, BC Jura, BCGE, BCV, Cassiopea, EFG International, GAM, Pierer Mobility, Varia US, V-Zug, Zur Rose, Zwahlen et Mayr Freitag: - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1( Conf.Call 09.30 Uhr) - CFT: Ergebnis Q1 - EPH: Ergebnis 2020 - Wisekey: Ergebnis 2020 - The Native: Ergebnis 2020 - GV: Credit Suisse, Bâloise, Helvetia, Metall Zug, Von Roll, VP Bank, Asmallworld Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze März 2021 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer April (Freitag) - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2021 (Montag) International - DE: Arbeitslosenzahlen 04/21 (09.55 Uhr) - EU: Wirtschaftsvertrauen 04/21 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 04/21 (14.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) BIP Q1/21 (14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/21 (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 03/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 - GV SNB mit Referat Präsident Thomas Jordan etc. (Freitag) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (1. Handelstag 29.4. geplant, heute) - Montana Aerospace (geplant im 2. Quartal) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) per 30.4.: - Bachem (3,25 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) per 3.5.: - BCJ (1,20 Fr.) - BCV (3,60 Fr.) per 4.5.: - Alcon (0,10 Fr.) - Bâloise (6,40 Fr.) - Credit Susse (0,10 Fr.) - EFG (0,30 Fr.) - Helvetia (5,00 Fr.) - Metall Zug (17,00 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) per 5.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Pierer (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1043 - USD/CHF: 0,9102 - Conf-Future: -45 BP auf 163,92% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,226% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,10% auf 11'103 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,11% auf 1'803 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,05% auf 14'288 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,28% auf 15'292 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,53% auf 6'307 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)