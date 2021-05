STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte fester erwartet. Nach dem starken Kursrückgang vom Vortag dürfte es zu einer technischen Erholung kommen, heisst es am Markt. Da am Nachmittag mit den Daten der privaten Arbeitsagentur ADP erste Angaben zur Entwicklung am US-Arbeitsmarkt erwartet werden, könnten die Marktteilnehmer im Verlauf aber wieder eine vorsichtigere Gangart einlegen.

- SMI vorbörslich: +0,78% auf 11'055,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,06% auf 34'133 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,88% auf 13'634 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,83% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q1: Umsatz 1,91 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,93 Mrd) Reingewinn 84 Mio USD (VJ -57 Mio) Operative Marge 7,8 % (AWP-Konsens: 4,2%) Operative Marge (core) 18,0% (AWP-Konsens: 16,6%) EPS (core diluted) 0,49 USD (AWP-Konsens: 0,45 USD) 2021: Umsatz von 7,8 bis 8,0 Mrd USD erwartet Operative Marge (core) von circa 17,0% erwartet EPS (core diluted) von 1,85 bis 1,95 USD erwartet vorbörsliche Indikation +0,5% - Roche erhält EU-Zulassung für Tecentriq bei Lungenkrebs - Landis+Gyr 2020/21: Umsatz 1,36 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,35 Mrd) Dividende 2,10 Fr. (VJ 2,00 Fr.) EBITDA bereinigt 139,6 Mio USD (AWP-Konsens: 129 Mio) Reinergebnis -392,4 Mio USD (AWP-Konsens: -330 Mio) Restrukturierungsinitiative "Hermes" abgeschlossen 2021/22: Ber. EBITDA-Marge von 9,0 bis 10,5% erwartet Organisches Umsatzplus im Bereich von 7 bis 11% erwartet Freier Cashflow von 80 bis 100 Mio USD erwartet - Swiss Steel Q1: Adj. EBITDA 44,5 Mio EUR (VJ -6,1 Mio) Umsatz 751,6 Mio EUR (VJ 704,5 Mio) Reinergebnis 4,8 Mio EUR (VJ -42,3 Mio) Fokus im Q2 wird auf der Optimierung der Liquidität liegen 2021: Adj. EBITDA von mehr als 100 Mio Euro erwartet - Addex Q1: Liquide Mittel per Ende März 25,2 Mio Fr. (Ende 2020: 18,7 Mio) Reinergebnis -2,6 Mio Fr. (VJ -4,3 Mio) - Implenia will sich in Graubünden künftig auf Hochbau-Geschäft konzentrieren 150 Mitarbeitende könnten von Abbau betroffen sein - Banque Profil de Gestion Q1: Verlust von 339'086 Franken (VJ -426'022 Fr.) - Bucher Hydraulics übernimmt Lenze Mobile Drives mit Umsatz von rund 15 Mio Fr. - Kuros erhält europäisches Patent - Meyer Burger-GV: Kapitalerhöhung für Mitarbeiterbeteiligungen gescheitert - Siegfried unterstützt Novavax bei Abfüllung seines Coronavirus-Impfstoffs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: CS meldet Anteil von 3,91% und CDK Associates 4,7% - Comet: Capital Research and Management meldet Anteil von 3,16% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5,11% - PolyPeptide: Capital Group meldet Anteil von 3,54% - PolyPeptide: Capital Research and Management meldet Anteil von 3,54% - Vetropack: Familien-Holding Cornaz meldet Anteil von 76,0874% PRESSE MITTWOCH - Mittwoch: - Addex: Conf. Call Ergebnis Q1 (16.00 Uhr) - EPH: Conf. Call zu Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) - Landis+Gyr: Conf. Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) - Swiss Steel: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.00 Uhr) - GV: Cham Group, SGKB Donnerstag: - Schaffner: Ergebnis H1 2020/21 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q1 - GV: ENR Russia, Orascomn, Stadler Rail, Swissquote, Vifor Freitag: - Aluflexpack: Umsatz Q1 - Datacolor: Ergebnis H1 - HBM: Ergebnis 2020/21 - GV: BKW, Interroll, LLB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2021 (08.30 Uhr) - KOF: Konjunkturumfragen April (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2021 (Freitag) - BFS: Touristische Beherbergungen März 2021 - SNB: Devisenreserven April 2021 Ausland: - FR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 03/21 (11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 04/21 (14.15 Uhr) PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Service Index 04/21 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (geplant am 12.5.) - Trifork (Doppelkotierung SIX und Dänemark, Termin unbekannt) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BCGE (3,75 Fr.) - Pierer (0,50 EUR) per 6.5.: - Kühne+Nagel (4,50 Fr.) - Lindt (1100 Fr. pro N/110 Fr. pro PS) per 7.5.: - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - SGKB (16,00 Fr.) - TKB (3,00) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0977 - USD/CHF: 0,9139 - Conf-Future: -4 BP auf 163,71% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,189% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,33% auf 10'971 Punkte - SLI (Dienstag): -1,41% auf 1'780 Punkte - SPI (Dienstag): -1,38% auf 14'088 Punkte - Dax (Dienstag): -2,49% auf 14'856 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,89% auf 6'252 Punkte

