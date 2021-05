STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürften zunächst keine dickeren Stricke zerrissen werden. Die Vorgaben aus den USA seien wenig richtungsweisend. Die Marktteilnehmer seien weiterhin nervös wegen der steigenden Inflationserwartungen in den USA. - SMI vorbörslich: -0,02% auf 11'106,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,29% auf 34'230 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,37% auf 13'582 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,83% auf 29'339 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco: John Morgan wird Chef der Tochter LHH - Lonza investiert in Produktion in den USA rund 850 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +0,9% - Molecular Partners erzielt mit Covid-19-Kandidat Ensovibep positive Ergebnisse - UBS: Verkauf von Clearstream Fund Centre für rund 390 Mio Fr. Transaktion soll voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein Erwarten daraus in Q2 einen Gewinn nach Steuern von rund 35 Mio USD verkauft Minderheitsanteil an Clearstream Fund Centre an Deusche Börse vorbörsliche Indikation +0,6% CEO will auf Wachstum aus eigener Kraft setzen - Cham-Group-Aktionäre stimmen allen GV-Anträgen zu - Obseva Q1: Nettogewinn -20,0 USD (VJ -21,9 Mio) Liquide Mittel per Ende März 68 Mio USD (Ende 2020: 31,2 Mio) ernennt Clive Bertram zum Chief Commercial Officer - Schaffner 2020/21: Umsatz von mindestens 170 Mio Fr. erwartet Nachfrage für Industriemärkte dürfte hoch bleiben Ausblick für zweites Semester zuversichtlich H1: Umsatz 88,1 Mio Fr. (VJ 86,0 Mio) EBIT 7,0 Mio Fr. (VJ 0,7 Mio) Reingewinn 4,6 Mio Fr. (VJ 0,6 Mio) Positiver Trend in Kernmärkten dürfte sich fortsetzen Kunde buaen Lager auf, um Knappheiten zu vermeiden Dynamische Entwicklung im Automobilsektor erwartet - SGKB-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge des Verwaltungsrates - Valiant Q1: Konzerngewinn 26,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,8 Mio) Geschäftserfolg 32,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,4 Mio) Geschäftsertrag 101,6 Mio Fr. (VJ 95,5 Mio) 2021: Erwarten stabile Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr vorbörsliche Indikation -0,8% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Polypeptide: Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption Platzierungsvolumen beläuft sich auf insgesamt 848 Millionen Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,997% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - PolyPeptide: Capital Group meldet Anteil von 5,34% - Rieter: Credit Suisse senkt auf <3% - Santhera: WDI Invest meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - CS will offenbar nichts mehr von gewissen US-Cannabis-Aktien wissen (Reuters) - Syngenta steigt in Übernahmekampf um italienische Sicit ein (Reuters) NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Schaffner: Conf. Call H1 2020/21 (10.00 Uhr) - GV: ENR Russia, Orascom, Stadler Rail, Swissquote, Vifor Freitag: - Aluflexpack: Umsatz Q1 - Datacolor: Ergebnis H1 - HBM: Ergebnis 2020/21 - GV: BKW, Interroll, LLB Montag: - GV: Aluflexpack, Vaudoise WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2021 (Freitag) - BFS: Touristische Beherbergungen März 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven April 2021 (Freitag) Ausland: - GB: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung) (10:30) BoE Zinsentscheid (13:00) - EU: Einzelhandelsumsatz 03/21 (11:00) - US: Lohnstückkosten Q1/21 (vorab) (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (geplant am 12.5.) - SKAN Holding (Zweites Halbjahr 2021) - Trifork (Doppelkotierung SIX und Dänemark, Termin unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kühne+Nagel (4,50 Fr.) - Lindt (1100 Fr. pro N/110 Fr. pro PS) per 7.5.: - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - SGKB (16,00 Fr.) - TKB (3,00) per 10.5.: - Lonza (3,00 Fr.) - Stadler Rail (0,85 Fr.) - Swissquote (1,50 Fr) - Varia US (0,8222 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0966 - USD/CHF: 0,9134 - Conf-Future: +7 BP auf 163,78% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,224% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,26% auf 11'109 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,48% auf 1'807 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,27% auf 14'266 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,12% auf 15'171 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,40% auf 6'339 Punkte

