STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in die verkürzte Auffahrt-Woche starten. Damit würde der Leitindex SMI zunächst an die freundliche Tendenz aus der Vorwoche anknüpfen. Gestützt wird er dabei auch durch die US-Vorgaben. - SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'184,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,66% auf 34'778 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,88% auf 13'752 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,52% auf 29'511 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Cosmo kündigt Rücktritt vom VR-Mitglied Christoph Tanner an - EFG-Präsident "sehr zufrieden" mit dem Start ins neue Jahr - Leonteq kooperiert mit Glarner Kantonalbank bei Vorsorgelösungen - LM Group aktualisiert Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms - Orascom Development Egypt: Adj. EBITDA 519 Mio EGP (+172%) Immobilienverkäufe im Q1 auf 2,1 Mrd EGP (+37%) - Sensirion übernimmt den Infrarot-Spektrometer-Spezialisten IRsweep - SoftwareONE erweitert GL mit Bernd Schlotter als President of Services NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,98% - Dufry: Singapurs Staatsfonds GIC senkt auf <3% - Fundamenta RE: Raiffeisen Pensionskasse senkt auf 4,5881% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5% - Wisekey meldet Eigenanteil von 11,52%/50,99% - Zur Rose: Schmitz-Morkramer/Bierbaum melden Anteil von 3,08% PRESSE MONTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Aluflexpack, Vaudoise Dienstag: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PEH: Ergebnis 2020/21 - GV: Swatch, Castle Private, Orell Füssli, Valartis Mittwoch: - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Varia US: Q1-Statement - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2021 (nachbörslich) - GV: Partners Group, Castle Alternative, Galenica, Idorsia, Villars - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag/Ergebnis Mittwoch) - Ausland: - EUR: Sentix Investorvertrauen 05/21 (10.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Montana Aerospace (geplant am 12.5.) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, Termin unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lonza (3,00 Fr.) - Stadler Rail (0,85 Fr.) - Swissquote (1,50 Fr) - Varia US (1,2666 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) per 11.5.: - BKW (2,40 Fr.) - Interroll (27,00 Fr.) - Liechtensteische Landesbank (2,20 Fr.) - Zuger KB (220 Fr.) per 12.5.: - Vaudoise (16,00 Fr.) per 14.5.: - Orell Füssli (3,00 Fr.) - Swatch Group (3,50/0,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0957 - USD/CHF: 0,9012 - Conf-Future: +21 BP auf 163,94% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,193% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,56% auf 11'174 Punkte - SLI (Freitag): +0,65% auf 1'816 Punkte - SPI (Freitag): +0,73% auf 14'363 Punkte - Dax (Freitag): +1,34% auf 15'400 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,45% auf 6'386 Punkte

