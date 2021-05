STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag höher erwartet. Die höheren Zinsen und das Thema Inflation hätten etwas von ihrem Schrecken verloren, heisst es zur Begründung. Damit richte sich der Blick wieder auf die sich aufhellende Konjunktur. - SMI vorbörslich: +0,53% auf 11'194,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,16% auf 34'328 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,38% auf 13'379 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,23% auf 28'447 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova 2020/21: Umsatz 2,60 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,59 Mrd) Adj. EBITA 603,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 565,4 Mio) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,00 Fr.) Reingewinn 585,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 490,6) Neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu CHF 700 Mio 2021/22: Umsatzwachstum von 24-28% erwartet Bereinigter EBITA von 34-42% erwartet CEO: Erholung wird sich dank steigender Impfraten fortsetzen Profitieren schon jetzt stark von hoher Impfquote bei Ü-65 Wollen weiter in Personal in F&E und Vertrieb investieren vorbörsliche Indikation +3,6% - Schindler erhält Grossauftrag in Ägypten vorbörsliche Indikation +1,5% - Orascom DH Q1: Gruppenumsatz 106,5 Mio Fr. (VJ 92,9 Mio) Adj. EBITDA 29,4 Mio Fr. (VJ 15,2 Mio) Nettoergebnis n.M -2,6 Mio Fr. (VJ -4,9 Mio) 2021: Visibilität begrenzt - weiterhin keine Guidance - Baloise investiert in Berliner Start-up KUNO GmbH - Barry Callebaut-Chef de Saint-Affrique übernimmt Danone-Spitze - Blackstone Resources ernennt Beirat für Blackstone Technology - DKSH vertreibt Naturis-Lebensmittelzutaten in der Schweiz - Helvetia Venture Fund investiert in das deutsche Auto-Abo-Unternehmen Faaren - Inficon übernimmt Cold Springs R&D - Relief will Zulassungsantrag für ACER-001 in Europa noch 2021 stellen - VZ Gruppe beteiligt sich an britischer Beratungsfirma Lumin Wealth NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: Q1 REAL GDP -1.3% Q/Q; MNI MEDIAN -1.3% - GB: ARBEITSLOSENQUOTE MÄRZ 4,8% (PROGNOSE 4,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: The Capital Group Companies meldet Anteil von 3,04% - Bystronic: Aktionärsgruppe Schmidheiny, Auer etc. hält 51,07% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,63% - Forbo: UBS Fund Management erhöht auf 5% - Plazza: Gruppe Schmidheiny, Auer etc. meldet Anteil von 51,17% - Santhera: Orbimed Genesis Master Fund meldet Anteil von 6,5% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,07% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Orascom DH: Conf. Call Ergebnis Q1 (16.00 Uhr) - Sonova: Conf. Call Ergebnis 2020/21 (09.30 Uhr) - GV: BEKB, Dufry, Nebag, Sensirion, VAT Mittwoch: - Julius Bär: Verwaltete Vermögen 4 Mte - Züblin: Ergebnis 2020/21 - Lem: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: CFT, Poenina, Valiant, Blackstone Res. Donnerstag: - Dufry: Trading Statement Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - GV: Adval Tech, SoftwareOne, Temenos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: BFS- Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) Q1 (08.30 Uhr) Ausland: - EZ: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Handelsbilanz 03/21 - US: Baugenehmigungen und -beginne 04/21 (14.30 Uhr) API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, ab 1.Juni Handel an dän. Börse) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.5.: - Alpine Select (1,00 Fr.) per 20.5.: - BEKB (8,80 Fr.) - VAT (4,50 Fr.) per 21.5.: - CFT (5,00 Fr. + Sonderdividende 1 Aktie pro 75 Aktien) - Valiant (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 1,0967 - USD/CHF: 0,9004 - Conf-Future: -35 BP auf 162,27% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,138% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,13% auf 11'135 Punkte - SLI (Montag): +0,13% auf 1'799 Punkte - SPI (Montag): +0,23% auf 14'299 Punkte - Dax (Montag): -0,13% auf 15'397 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,28% auf 6'367 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)