STIMMUNG Nach den Rekorden am Vortag zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte eine nahezu unveränderte Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee geben dabei keine klare Richtung vor. Weiterhin bleibt die Inflationsentwicklung das beherrschende Thema. - SMI vorbörslich: -0,01% auf 11'304,19 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,24% auf 34'312 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,03% auf 13'657 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,45% auf 28'684 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Temenos-Software wird von kanadischer Digitalbank eingesetzt - Swiss Steel: Grossaktionär Liwet verzichtet auf Rekurs gegen Finma-Entscheid Liwet begrüsst Erwerb von 10% der Aktien durch Peter Spuhler - Ypsomed 2020/21: Umsatz 403,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 404,7 Mio) EBIT 9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,2 Mio) Reingewinn 5,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,8 Mio) Dividende je Aktie 1,16 Fr. (AWP-Konsens: 1,25 Fr.) 2021/22: Erwarten zweistelliges Umsatzwachstum Rechnen mit Verdoppelung oder Verdreifachung des EBIT Investieren in Weiterausbau der Produktionskapazitäten Beantragen Schaffung von genehmigtem Kapital und erweitern VR Plant für Ypsopump weiter mit Einreichung US-Zulassungantrag im 2022 Vorbörsliche Indikation -1,9% - Helvetia ernennt Lidia Suligoj zur Leiterin des neuen Bereichs Operations - Meyer Burger baut Managementteam für Produktion und Lieferketten aus - Obseva schlägt Anne VanLent für Wahl in den Verwaltungsrat vor - Vontobel ernennt Maria-Antonella Bino zur General Counsel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB-CEO Martin Scholl tritt per Ende August 2022 zurück - SIX expandiert mit Connexor-Plattform in Asien PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 3,01% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 2,92% - Groupe Minoteries: Paul Zingg/Gamma Stawag meldet Anteil von 27,3% - UBS Group meldet Eigenanteil von 10,02%/4,96% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Ypsomed: Ergebnis 2020/21 (Webcast 9.00 Uhr) - GV: Achiko, Warteck Invest Donnerstag - SGS: Investor Days (bis 28.5., virtuell) - GV: EEII, Peach Property, Spice Private Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis 2020/21 - GV: Cosmo, Lalique, Obseva, Perfect Holding WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Mai (10.00 Uhr) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2021 (Donnerstag) BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Donnerstag) BFS: Quartalsschätzung Nominallohnentwicklung 2021 (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Freitag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (vorab; 14.30 Uhr) BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/21 (2. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) USA: Schwebende Hausverkäufe 04/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Phoenix Mecano (8,00 Fr.) per 27.5.: - Burkhalter (2,40 Fr.) - Groupe Minoteries (9,00 Fr.) per 28.5.: - Warteck (70,00 Fr.) per 31.5.: - Peach Property (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0964 - USD/CHF: 0,8954 - Conf-Future: +33 BP auf 163,42% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,154% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,71% auf 11'306 Punkte - SLI (Dienstag): +0,80% auf 1'837 Punkte - SPI (Dienstag): +0,75% auf 14'562 Punkte - Dax (Dienstag): +0,18% auf 15'465 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,28% auf 6'390 Punkte

