STIMMUNG - Zu Wochenschluss dürfte es am Schweizer Aktienmarkt zunächst erneut aufwärts gehen. Damit dürften auch neue Rekordstände auf der Tagesordnung stehen. Dass der Leitindex SMI am Vortag nach Erreichen einer neuen Bestmarke letztlich kaum verändert geschlossen hatte, bewerten Marktteilnehmer vor allem als kurze Verschnaufpause. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für steigende Kurse. - SMI vorbörslich: +0,24% auf 11'367,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,41% auf 34'465 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,01% auf 13'736 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,13% auf 29'157 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär legt Fifa-Fall in den USA definitiv mit Vergleich bei - Dottikon ES 2020/21: Umsatz 218,9 Mio Fr. (VJ 174,8 Mio) EBIT 60,6 Mio Fr. (VJ 36,6 Mio) Reingewinn 52,3 Mio Fr. (VJ 33,2 Mio) Erneut Verzicht auf Dividende 2021/22: Nettoumsatz über Vorjahresniveau erwartet - Asmallworld schliesst Hotel-Partnerschaft mit der Doyle Collection - Blackstone Resources erweitert Lithium-Konzessionen in Chile - HBM-Portfoliounternehmen Swixx BioPharma kündigt Kapitalerhöhung an - Landis+Gyr schlägt Laureen Tolson zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Medacta erhält Zulassungen für Augmented-Realityplattform in Europa und USA - Relief Therapeutics ernennt Taneli Jouhikainen zum Chief Operating Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: APRIL JOBLESS RATE RISES TO 2.8% FROM MAR 2.6% - DE: EINFUHRPREISE APRIL +10,3% GG VORJAHR (PROGNOSE +9,9) EINFUHRPREISE APRIL +1,4% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko meldet eigene Veräusserungspositionenvon 13,51% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,43% - New Value: Pascal Schwarz senkt Anteil unter 3% - Poenina: Willy Hüppi erhöht Anteil auf 3,2%; Thomas Kellenberger senkt auf <3% - Santhera mit Eigenanteil von 9,81%/78,23%; JPMorgan meldet 31,572% - Schlatter: Nicolas Mathys senkt Anteil auf 14,21% - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Erwerbspositionen von 41,33% PRESSE FREITAG - Siegfried-Halbjahresergebnis wird Spuren von Hackerangriff zeigen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Cosmo, Lalique, Obseva, Perfect Holding Montag: - keine Termine Dienstag: - Aryzta: Umsatz Q3 - Burckhardt: Ergebnis 2020/21 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Mai (09.00 Uhr ) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag) BFS: Detailhandelsumsätze April 2021 Seco: BIP Q1 2021 Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2021 Ausland: - FR: Erzeugerpreise 04/21 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig) BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung) - EZ: Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig) (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/21 - US: Lagerbestände Grosshandel 04/21 (vorläufig) (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 04/21 MNI Chicago PMI 05/21 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, ab 1.6. Handel an dän. Börse) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Warteck (70,00 Fr.) per 31.5.: - Peach Property (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0942 - USD/CHF: 0,8989 - Conf-Future: -22 BP auf 163,62% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,185% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,07% auf 11'340 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,19% auf 1'849 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,01% auf 14'621 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,28% auf 15'407 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,69% auf 6'436 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)