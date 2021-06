STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Wochenbeginn leichter erwartet. Nach der Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch rechnen Händler zunächst mit einer Konsolidierung. Dazu kommt, dass in den USA und in Grossbritannien wegen eines Feiertrags nicht gehandelt wird. Damit dürften wichtige Impulse ausbleiben. - SMI vorbörslich: -0,33% auf 11'388,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,19% auf 34'529 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,09% auf 13'749 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,89% auf 28'891 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim wendet Schadenzahlung in den USA wegen Kuba-Aktivitäten ab erhält von Moody's-Tochter gute Noten im ESG-Bereich Fitch bestätigt Kreditrating mit "BBB" und Ausblick "stabil" - Novartis bricht Studien zu Augenmedikament Beovu vorzeitig ab vorbörsliche Indikation -0,9% - Siegfried fährt nach Cyberattacke Produktion wieder hoch rechnet mit Volumen- und Umsatzausfällen im ersten Halbjahr vorbörsliche Indikation +0,9% - Basilea legt gute Daten zu Derazantinib-Studie zu Gallengangkrebs vor vorbörsliche Indikation +1,9% - Gurit verlängert Materialliefervertrag mit Pilatus Aircraft Vertrag bringt 2021-2025 Umsatz im zweistelligen Millionenbetrag - Lindt & Sprüngli startet Rückkaufprogramm über 750 Millionen Fr. am 1. Juni - SHL Telemedicine nimmt Wechsel im Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq erwirbt erstmals Photovoltaik-Projekte in Spanien PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: APRIL INDUSTRIAL OUTPUT +2.5% M/M; MAR +1.7% APRIL RETAIL SALES +12.0% Y/Y; MARCH +5.2% - CN: MAY MANUFACTURING PMI 51.0 VS 51.1B IN APR WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Banque Profil de Gestion meldet mehrere Beteiligungsveränderungen - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - New Value: Deutsche Balaton senkt Anteil unter 3% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,03% PRESSE - Credit Suisse will Geschäftsbeziehung mit japanischer Softbank kappen (BBG) - Logitech-CEO sieht vor allem bei Video Collaboration Wachstumschancen (FuW) - Swiss Re verkauft New China Life-Beteiligung für 258 Mio USD (Caixin) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Aryzta: Umsatz Q3 - Burckhardt: Ergebnis 2020/21 Mittwoch: - GV: AMS, Private Equity Holding WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag) BFS: Detailhandelsumsätze April 2021 (Dienstag) Seco: BIP Q1 2021 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2021 (Dienstag) Ausland: - EZ: Geldmenge M3 04/21 (10.00 Uhr) OECD Economic Outlook (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig) (14.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Peach Property (0,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0968 - USD/CHF: 0,8992 - Conf-Future: -32 BP auf 163,30% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,142% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,76% auf 11'426 Punkte - SLI (Freitag): +0,94% auf 1'866 Punkte - SPI (Freitag): +0,75% auf 14'731 Punkte - Dax (Freitag): +0,74% auf 15'520 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,75% auf 6'484 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)