STIMMUNG - An der Schweizer Börse zeichnet sich anhand der vorbörslichen Notierungen ein etwas leichterer Start in den regulären Handel ab. Sie folgen damit den leichteren US-Börsen. Nach den jüngsten SMI-Rekorden ist dem Leitindex der Schwung etwas abhanden gekommen, hiess es im Handel. - SMI vorbörslich: -0,15% auf 11'452,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,07% auf 34'600 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,14% auf 13'756 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,29% auf 29'029 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB will Fahrzeugflotte elektrifizieren und bis 2030 klimaneutral werden - AMS-Aktionäre lehnen Vergütungsbericht ab - Givaudan geht Partnerschaft mit Alibaba ein vorbörsliche Indikation +0,4% - Sonova: Aktienrückkaufprogramm beginnt am 4. Juni 2021 vorbörsliche Indikation +0,6% - Achiko integriert Coronatest Aptamex auf die Teman Sehat-App (HEADLINE) - Implenia startet Projekt mit 100 Mio EUR Volumen in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Helvetica Property startet Kapitalerhöhung HSO Fund über maximal 27,7 Mio PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: Caixin Services PMI Highlights Inflationary Pressures PBOC INJECTS CNY10 BILLION VIA 7-DAY REVERSE REPOS THU WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil auf 2,997% - BVZ: Campden Development senkt Anteil auf 4,952% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,67% - Forbo: UBS Fund Management erhöht auf 5,14% - Meyer Burger: BlackRock senkt Anteil auf 4,79% - Mikron: Alpila Holding erwirbt Anteil von 3,016213% - New Value: Lock-up Gruppe hält 11,93% - Vifor Pharma: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 3,03% PRESSE DONNERSTAG - -CS wurde vor einem Jahr von Trafigura wegen Greensill-Fonds gewarnt (FT) NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Roche/Novartis: Pharmakonferenz ASCO 2021 (virtuell, bis 8.6.) - BPDG: ao GV - CPH: aoGV (Transaktion mit Uetikon Industrieholding) Montag: - Airesis: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2021 (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2021 (Montag) - SNB: Devisenreserven Mai 2021 (Montag) Ausland: - DE: PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 05/21 (14.15 Uhr) Produktivität Q1/21 (2. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) PMI Dienste 05/21 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) ISM Services Index 05/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0962 - USD/CHF: 0,8993 - Conf-Future: +5 BP auf 163,15% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,135% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,31% auf 11'470 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,18% auf 1'877 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,30% auf 14'797 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,23% auf 15'603 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,49% auf 6'522 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)