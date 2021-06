STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft kaum verändert. Nachdem sich der hiesige Leitindex SMI über die vergangenen zwei Wochen prakatisch nur noch nach oben bewegt und das Allzeithoch am Vortag auf mittlerweile knapp über 11'700 Punkte geschraubt hat, scheint die Luft für den Moment zumindest etwas dünn zu werden. Laut Marktkreisen kämen Gewinnmitnahmen oder zummindest eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne am Berichtstag nicht überraschend. - SMI vorbörslich: +0,04% auf 11'661,73 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,09% auf 34'600 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,31% auf 13'925 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,31% auf 28'874 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Idorsia stellt weitere Daten zu Schlafmittel Daridorexant an Fachkongress vor - Zuger Kantonalbank mit Abgang in der Geschäftsleitung - Leclanché: Sefam wandelt weitere 29,7 Mio Fr. Darlehen in Eigenkapital bestätigt Wachstumsziel für 2021 - The Native plant Neuausrichtung - Umfirmierung in "Youngtimers AG" Kein VR-Mitglied steht zur Wiederwahl - neue Mitglieder nominiert Kapitalerhöhung um min. 20 bis max. 40 Mio Fr. geplant NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - CKW steigert im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB-Maechler: Glauben nicht, dass Bitcoin ein Problem für Stabilität ist SNB-Maechler: Kryptowährungen erfüllen Anforderungen an Geld nicht - DE: Exporte April +0,3% gg Vormonat (Prog +0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BVZ: ACE Core Convictions meldet Anteil von 3,86% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Hochdorf Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2021 - New Value: Ergebnis 2020/21 Freitag: - Keine anstehenden Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11:15 Uhr) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 04/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) - CA: Zentralbank, Zinsentscheid (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.6.: - Sonova (3,20 Fr.) per 28.6.: - Landis+Gyr (2,10 Fr.) per 1.7.: - Lem (42,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0920 - USD/CHF: 0,8965 - Conf-Future: +65 BP auf 163,75% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,13% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,23% auf 11'657 Punkte - SLI (Dienstag): +0,13% auf 1'899 Punkte - SPI (Dienstag): +0,21% auf 15'006 Punkte - Dax (Dienstag): -0,23% auf 15'641 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,11% auf 6'551 Punkte

