STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen kaum verändert. Im Vorfeld der EZB-Sitzung vom frühen Nachmittag und von Teuerungsdaten aus den USA dürfte der Handel bis dann von Zurückhaltung geprägt sein. - SMI vorbörslich: -0,05% auf 11'782,58 Punkte (08.06 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,44% auf 34'447 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,09% auf 13'912 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,34% auf 28'959 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse sagt Lancierung von neuem Fonds durch Startrader ab - Dufry gewinnt neuen Vertrag für Martinique International Airport - HBM: Unternehmen Valo Health und Khosla Ventures fusionieren Börsengang für kombiniertes Unternehmen geplant - Obseva präsentiert Daten zur Anwendung von Ebopiprant bei vorzeitigen Wehen - Oerlikon schliesst Übernahme von INglass ab - SIX Exchange Regulation eröffnet Untersuchung gegen Relief Therapeutics - Valora baut Laden-Portfolio von BackWerk in den Niederlanden aus - Vaudoise investiert 10 Mio in Neocredit NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - keine Meldungen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Kenneth Ting senkt Anteil auf 4,76% - Flughafen Zürich: BlackRock senkt Anteil auf 2,97% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,9% - Wisekey: Mark Angelo meldet Anteil von 25,72% PRESSE DONNERSTAG - Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2021 (nachbörslich) - New Value: Ergebnis 2020/21 (nachbörslich) Freitag: - Keine anstehenden Termine Montag: - CPH: Investorentag GV: EPH - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2021 (Montag) Ausland: - EUR: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr, 14.30 h Pk mit Christine Lagarde) - USA: Verbraucherpreise 05/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0900 - USD/CHF: 0,8958 - Conf-Future: +16 BP auf 168,40% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,165% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,13% auf 11'788 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,75% auf 1'913 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,98% auf 15'153 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,38% auf 15'581 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,19% auf 6'563 Punkte

