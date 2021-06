STIMMUNG Der Wochenstart dürfte am Schweizer Aktienmarkt freundlich ausfallen. Aus Übersee liefern die Börsen zwar unterschiedliche Vorgaben, die Stimmung auf dem Börsenparkett bleibe aber gut. Die Pandemie ist spätestens mit den nun deutlich sinkenden Neuinfektionen gar kein Thema mehr und auch mit der Inflationsangst scheinen sich die Anleger mehr und mehr arrangieren zu können, kommentiert ein Händler.

- SMI vorbörslich: +0,20% auf 11'865,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,04% auf 34'480 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,35% auf 14'069 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,71% auf 29'155 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant verkauft Pigment-Geschäft an Heubach Group und SK Capital Partners Unternehmenswert auf 805 bis 855 Mio Fr. veranschlagt Abschluss in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet wird Anteil von 20% an der endgültigen Holdinggesellschaft kaufen Vorbörsliche Indikation +0,2% - Roche-Medikament Venetoclax laut Studie in Kombination bei CLL/SLL wirksam - Burckhardt Compression gewinnt Auftrag für Membrankompressor in der Schweiz Vorbörsliche Indikation +1,7% - Implenia erhält Auftrag für Bahnstrecke in Norditalien Auftrag hat Gesamtvolumen von 1,07 Mrd EUR - Molecular Partners: Covid-Kandidat Ensovibep erhält von FDA Fast-Track-Status - VAT-CEO sieht sich "für die nächsten paar Jahre gut aufgestellt" (FuW) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo H1: Gesamtleistung 2,90 Mrd Fr. (VJ 2,79 Mrd) Nettoergebnis 781 Mio Fr. (VJ -24 Mio) - Swissgrid klagt gegen Ausschluss von EU-Stromhandelsplattform (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,11% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - UBS Group meldet Eigenanteil von 10,35%/4,93% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - CPH: Investorentag, Perlen - EPH: GV Dienstag: - Sulzer: Capital Markets Day - Sonova: GV Mittwoch: - Zur Rose: Capital Markets Day - Addex: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2021 (08.30 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021 (Dienstag) Ausland: - EZ: Industrieproduktion 04/21 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.6.: - Sonova (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0877 - USD/CHF: 0,8988 - Conf-Future: +21 BP auf 168,58% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,225% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,26% auf 11'841 Punkte - SLI (Freitag): +0,37% auf 1'919 Punkte - SPI (Freitag): +0,34% auf 15'203 Punkte - Dax (Freitag): +0,78% auf 15'693 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,83% auf 6'601 Punkte

