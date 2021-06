STIMMUNG - An der Schweizer Börse hoffen die Händler nach den jüngsten Einbussen auf eine Gegenbewegung. Es sei aus charttechnischer Sicht positiv, dass sich der SMI über der Unterstützungszone um 11'870/80 Punkten gefangen habe. Nach wie vor im Fokus steht die Inflationsthematik. Das Geschäft dürfte daher in eher ruhigen Bahnen verlaufen, werden doch mit dem deutschen Ifo-Geschäftsklima-Index am Morgen und verschiedenen US-Daten am Nachmittag wichtige Konjunkturzahlen erwartet, von denen kursbewegende Impulse ausgehen könnten. - SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'919,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,21% auf 33'874 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,13% auf 14'272 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,09% auf 28'850 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis veröffentlicht Daten zu Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 in NEJM - Roche: FDA akzeptiert Antrag für Port Delivery System mit Ranibizumab Tochter Chugai erhält Zulassung in Japan für Evrysdi bei SMA - Telekomfirma Init-7 fordert von Swisscom Einstellung von Angebot - Barry Callebaut übernimmt Europe Chocolate Company Akquisition stärkt Kapazitäten im Markt für indiv. Industrieschokolade Abschluss der Akquisition wird in den kommenden Monaten erwartet Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart - Carlo Gavazzi 2020/21: Dividende 12 Fr. (VJ keine; 2018/19: 12 Fr.) Umsatz 148,2 Mio Fr. (VJ 148,5 Mio) EBIT 17,3 Mio Fr. (VJ 10,8 Mio) Reingewinn 12,1 Mio Fr. (VJ 6,1 Mio) Auftragseingang 156,6 Mio Fr. (VJ 153,0 Mio) Verschiedene positive Entwicklungen deuten auf Erholung hin - Tecan kauft US-Firma Paramit für 1 Mrd Dollar Paramit-Umsatz von 300 Mio Dollar im 2022 erwartet Paramit-Umsatz von 280 Mio Dollar und 50 Mio EBITDA im 2021 erwartet Paramit-Kauf hebt Umsatz auf über 1 Mrd Fr. und EBITDA über 200 Mio Fr Kauf wird mit Mix aus Cash, Neuausgabe von Aktien und Anleihen bezahlt will neue Aktien im Umfang von weniger als 10% des Aktienkap. ausgeben vorbörsliche Indikation +1,1% - Blackstone ernennt David Flaschenträger zum Marketingchef - New Value erhöht Aktienkapital um 7,6 Mio auf 42,2 Mio Fr. - Santhera und ReveraGen präsentieren Ergebnisse der VISION-DMD-Studie - The Native: Konkursbefehl von Appellationsgericht augehoben - Vifor passt Design für Phase-III-Diamond-Studie mit Veltassa an - Wisekey lanciert Wise.Art-Plattform für Handel mit NFT NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,92/0,05% - Dufry: Gruppe Travel Retail/Petrus senkt auf <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Conf. Call zu Ergebnis 2020/21 (08.45 Uhr) - Vifor: Conf. Call zu Veltassa (10.30 Uhr) - Tecan: Conf. Call zu Paramit-Übernahme (14.00 Uhr) - GV: Landis + Gyr, LEM Freitag: - GV: CI Com Montag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Highlight Event, Romande Energie - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: Ausland: - GB: BoE Zinsentscheid (13.00) - US: Lagerbestände Grosshandel 05/21 (vorläufig; 14.30) Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (vorläufig; 14.30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30) BIP Q1/21 (3. Veröffentlichung; 14.30) Fed Ergebnisse des Bankenstresstests (22.30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben, geplant war 28.6.) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Novavest (14. bis HEUTE, Verhältnis 11 zu 1) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Züblin (1,00 Fr.) per 28.6.: - Landis+Gyr (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0960 - USD/CHF: 0,9189 - Conf-Future: +29 BP auf 167,45% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,192% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,70% auf 11'899 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,52% auf 1'926 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,63% auf 15'287 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,15% auf 15'456 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,91% auf 6'551 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)