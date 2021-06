STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nicht zuletzt dank guter Vorgaben aus Übersee fester in den Handel starten. Die gute Stimmung wird vor allem mit den jüngsten Nachrichten aus den USA begründet, wo die Verhandlungen um das billionenschwere Investitionspaket einen Schritt weiter sind. - SMI vorbörslich: +0,24% auf 12'022,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,95% auf 34'197 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,69% auf 14'370 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,61% auf 29'050 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bloomberg: USA startet Kartellverfahren gegen Banken in Archegos-Fall - Novartis: Sandoz lanciert Generikum Pemetrexed in EU gegen Lungenkrebs - Roche: Actemra von Genentech erhält FDA-Notfallzulassung bei Covid-19 vorbörsliche Indikation +0,8% - Huber+Suhner erwartet Steigerung von Umsatz und Profitabilität im H1 Erwarten Umsatzsteigerung von über 10 Prozent Erwarten EBIT-Marge von rund 12% 2021: 2-stelliges Umsatzwachstum u Marge über Band v. 8-10% erw. - Asmallworld veröffentlicht umfangreiches Update - Emmi legt Grundstein für neue 50-Millionen-Käserei in Emmen LU - HBM-Portfolio-Unternehmen Monte Rosa Therapeutics startet an Nasdaq - Interroll erhält Grossaufträge aus den USA - Kudelski Security gewinnt Oxygen als Kunden - PolyPeptide ernennt Christina Del Vecchio zum General Counsel - Vifor Pharma-CEO Stefan Schulze tritt zurück - Abbas Hussein wird Nachfolger NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JUNE TOKYO CORE CPI 0.0% Y/Y; MAY -0.2% - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR JULI -0,3 PKT (PROGNOSE -4,0); GG -6,9 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von unter 3% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,06% - Landis+Gyr: Franklin Resources meldet Anteil von 3,29% - Meyer Burger: J O Hambro Capital Management senkt Anteil auf 3,49% - Mobilezone: Lock-up-Gruppe Haubrich meldet Anteil von 4,99% - Molecular Partners: UBS mit Anteil von <3%; Federated Hermes mit zuletzt 5,94% - New Value: Erik Jonas Petter Fällström meldet Anteil von 10,67% - VP Bank: Stiftung Kommerzienrat G. Feger meldet 46,56% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: CI com Montag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 Dienstag: - GV: Highlight E&E, Romande Energie WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben 05/21 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.6.: - Landis+Gyr (2,10 Fr.) per 1.7.: - Lem (42,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0959 - USD/CHF: 0,9177 - Conf-Future: +53 BP auf 167,98% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,183% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,80% auf 11'994 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,99% auf 1'945 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,79% auf 15'408 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,86% auf 15'589 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,22% auf 6'631 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)