STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit dürfte er an die knappen Gewinne der Vorwoche anknüpfen - der sechsten Gewinnwoche in Folge. Die Vorgaben aus Übersee geben unterdessen keine klare Richtung vor.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'021,42 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,69% auf 34'434 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,06% auf 14'360 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,15% auf 29'023 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis ernennt Rob Kowalski zum Chief People & Organization Officer - Roche erhält EU-Zulassung für Enspryng zur Behandlung von NMOSD - Gurit: Nachfragerückgang bei Windturbinenblättern in China und bei Balsa Zusammenlegung von "Kitting" und "Wind Materials" zu BU "Wind Systems" 2021 Umsatz von ca. 500 Mio Fr., Betriebsgewinnmarge bei 8% erw. Ernst Lutz wird zum Chief Technology Officer ernannt - Hochdorf einigt sich mit Konsortialbanken über Aussetzung Verschuldungsgrad Finanzkennzahlen bleiben für Ende 2021 unverändert bestehen Hat Zinszahlung für Hybrid-Anleihe verschoben - Titlis H1: Betriebsertrag 17,1 Mio Fr. (VJ 27,6 Mio) Reinergebnis -7,3 Mio Fr. (VJ -3,0 Mio) - Keine schnelle Erholung des internationalen Tourismus erwartet Fokus in der Sommersaison auf Gästen aus der Schweiz - Cicor: CFO Patric Schoch verlässt Unternehmen im Juni 2022 - GKB-CEO Fust wird neuer Präsident der Pfandbriefzentrale der Kantonalbanken - Idorsia startet Phase-III-Zulassungsstudie mit Selatogrel bei Herzinfarkt - Novavest nimmt mit Kapitalerhöhung 27 Millionen Franken ein - Polyphor erreicht Ziele in Studie nicht - VR nimmt strategische Bewertung vor - Romande Energie ernennt Assia Garbinato zur Leiterin der Support-Einheit D&I NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko meldet eigene Veräusserungspositionenvon von 30,29% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,2%/0,05% - Highlight E&E: Igor Migushov erhöht Anteil auf 7,06% - Sonova: Capital Group meldet Beteiligung von 3,08% - UBS Group: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von 3,01% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - UBS-Chef Hamers sieht Nachholbedarf beim Strukturwandel (Blick) - Bei CS offenbar Gebühreneinnahmen aus SPAC-Geschäft gesunken (WSJ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - GV: Highlight E&E, Romande Energie Mittwoch: - GV: Leclanché, The Native, Ypsomed WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (Mittwoch) - SNB Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (Mittwoch) - CS-CFA Index Juni (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Landis+Gyr (2,10 Fr.) per 1.7.: - Lem (42,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0954 - USD/CHF: 0,9184 - Conf-Future: -33 BP auf 167,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,209% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,05% auf 12'000 Punkte - SLI (Freitag): +0,06% auf 1'946 Punkte - SPI (Freitag): +0,08% auf 15'420 Punkte - Dax (Freitag): +0,12% auf 15'608 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,12% auf 6'623 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)