STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handel starten. Dabei liefern die Vorgaben aus Übersee eher gemischte Impulse. Während an der Wall Street der S&P 500 sowie die Technologiebörse Nasdaq Rekordstände markiert haben, geben die Börsen Asiens am Dienstag überwiegend nach. Dort macht sich die Sorge um die sich schnell ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus bemerkbar.

- SMI vorbörslich: +0,23% auf 12'037,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,44% auf 34'283 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,98% auf 14'501 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,85% auf 28'801 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon installiert neue Chefs für Innovation und Transformationsprogramm - Lonza veröffentlicht Finanzzahlen 2020 gemäss neuer Struktur - Novartis: SMA-Mittel Zolgensma in der Schweiz zugelassen - Bystronic H1: Zunahme des Auftragseingangs von über 55% zum Vorjahr erwartet Umsatz fortgeführtes Geschäft bei 430 Mio Fr. erwartet (+15%) EBIT-Marge auf Vorjahresniveau erwartet Erhöhung der Umsatzprognose für das Jahr 2021 Umsatzwachstum im tiefen zweistelligen Bereich EBIT-Marge im Bereich von rund 8-9% - Stadler Rail: RAG-Stiftung plaziert bis zu 4,5 Millionen Aktien zu 40,25 Fr. vorbörsliche Indikation -2,2% - Addex startet zulassungsrelevante Studie mit Dipraglurant bei Parkinson - Calida will Millet Mountain Group verkaufen - CPH: Zeochem investiert in den Ausbau der Produktionskapazitäten - Relief Therapeutics übernimmt ausstehende APR-Anteile - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 2,93% - Nebag: Beat Kähli/Avalon meldet Anteil von 5,01% PRESSE DIENSTAG - AMS will im Konsumbereich wieder Marktanteile gewinnen (CEO in 'The Market') - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Highlight E&E, Romande Energie Mittwoch: - GV: Leclanché, The Native, Ypsomed Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (Mittwoch) - SNB Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (Mittwoch) - CS-CFA Index Juni (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2021 (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2021 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig; 11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig; 14.00 Uhr) - US: FHFA-Hauspreisindex 04/21 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 06/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 1.7.: - Lem (42,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) per 6.7.: - Burckhardt Comp. (6,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0965 - USD/CHF: 0,9201 - Conf-Future: +20 BP auf 167,85% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,184% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,08% auf 12'009 Punkte - SLI (Montag): -0,16% auf 1'943 Punkte - SPI (Montag): -0,01% auf 15'419 Punkte - Dax (Montag): -0,34% auf 15'554 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,98% auf 6'558 Punkte

