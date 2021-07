STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Start in das zweite Halbjahr ab. Die ersten sechs Monate des laufenden Börsenjahres hatte der Leitindex SMI am Vorabend mit einem Plus von knapp 12 Prozent beendet und Mitte Juni bei 12'072 Zählern eine Rekordmarke gesetzt. - SMI vorbörslich: +0,21% auf 11'967,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,61% auf 34'503 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,17% auf 14'504 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,37% auf 28'685 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant: Im März angekündigtes Joint Venture nimmt jetzt Betrieb auf Joint Venture steuert rund 50 Mio Fr. Umsatz im 2021 bei und India Glycols gründen Joint Venture für Ethylenoxid-Derivate s Joint Venture mit India Glycols nimmt Betrieb auf (HEADLINE) - Givaudan: erwirbt 25 Prozent der Anteile von b.kolormakeup & Skincare Bauen mit Übernahme das Fragrance & Beauty-Geschäft aus Finanzieren Kauf mit bestehenden Mitteln - Kein Preis - Kühne+Nagel verkauft Anteil von 24,9% an Apex an Partners Group - Richemont übernimmt belgische Delvaux mit 50 Boutiquen weltweit - Swiss Life AM gliedert Anlagekompetenzen neu in drei Bereiche auf - Addex veröffentlicht Studienergebnisse in Fachpublikation - Bâloise wird Partnerin der Klimastiftung Schweiz - Bystronic: Mammut für 230 Mio. Fr. verkauft inklusive Earn-Out bis zu 45 Mio Mit Käufer Telemos wurde Verkäuferdarlehen von 60 Mio vereinbart - DKSH schliesst Übernahme von Hahn Healthcare ab - Galenica übernimmt 100% des Aktienkapitals von Spagyros - Implenia verkauft Energiecontrolling-Anbieter Tetrag an Swenex - Leclanché: Liquiditätslage zur Unterstützung des Wachstums im 2021 angespannt Werden Ende 2023 EBITDA-positiv GV lehnt Schaffung von bedingtem Aktienkapital ab ist in Prozess mit US-Bank BTIG für Beschaffung von neuem Kapital - Meyer Burger: nimmt erfolgreich CHF 80 Millionen aus Privatplatzierung ein Aufnahme von 145 Mio EUR durch Platzierung grün. Wandelanleihen Brauchen Geld zur Unterstützung der laufenden Transformation Neue Aktien werden voraussichtlich am 5.7. kotiert Aktien wurden zu 0,515 Fr. je Papier platziert - Nebag steigert inneren Wert im ersten Semester zweistellig - Ypsomed-Aktionäre genehmigen an GV Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Helvetica ernennt Gründer Hans Holdener erneut zum CEO - Nagra hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten - Raiffeisen Schweiz: Urs Gauch tritt als Leiter Firmenkunden ab schafft ein neues Departement "Operating Services" - Telekomkonzern Salt peilt offenbar Börsengang im Herbst an PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit senkt Eigenanteil unter <3% - Idorsia: Artisan Partners senkt Anteil unter 3% - Kühne+Nagel verkauft Anteil von 24,9% an Apex an Partners Group - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 4,79% - Novavest: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,14% - Schaffner: Avalon Park Group Holding meldet Anteil von 3,003428% - Stadler Rail: RAG-Stiftung senkt Anteil unter 3% - UBS Group meldet Eigenanteil von 6,76%/5,06% PRESSE DONNERSTAG - CS-Präsident will bis Ende Jahr erste Entscheidungen fällen (NZZ) - Novartis-VR-Präsident erwartet keine anhaltende Branchenveränderung (CH Media) - Roche plant Stellenabbau in Entwicklungssparte (Blick) NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - GV: Burkhalter, Dottikon ES Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2021 (09.30 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen Mai 2021 (Montag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - EU: Arbeitslosenquote 05/21 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.40 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 05/21 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lem (42,00 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) per 6.7.: - Burckhardt Comp. (6,50 Fr.) per 7.7.: - Ypsomed (1,16 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0963 - USD/CHF: 0,9256 - Conf-Future: +48 BP auf 168,25% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,2% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,71% auf 11'943 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,82% auf 1'933 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,66% auf 15'347 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,02% auf 15'531 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,91% auf 6'508 Punkte

