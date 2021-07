STIMMUNG - Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt mit leichten Gewinnen an seine freundliche Vortagestendenz anknüpfen. Auf Wochensicht ergibt sich damit erneut eine leicht positive Bilanz - es wäre dann die siebte Woche in Folge mit einem Plus. Als Stütze sehen Händler vor allem die US-Vorgaben. - SMI vorbörslich: +0,30% auf 12'013,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,38% auf 34'634 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,13% auf 14'522 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,24% auf 28'776 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS OSRAM gibt Abschluss des Verkaufs Digital Systems bekannt - Kühne+Nagel ernennt Coen van der Maarel zum Geschäftsführer für Region Indien - Lonza schliesst Verkauf des Specialty Ingredients-Geschäfts ab - Roche plant Stellenabbau in Entwicklungssparte - Aevis Victoria: Swiss Medical Network erwirbt weitere Anteile an Rosenklinik - Blackstone Resources wird Produktionskapazität in Sachsen verzehnfachen - Burkhalter: Gruppe kauft Mérinat SA in der Romandie Mérinat hat 80 Mitarbeitende, Jahresumsatz von rund 12 Mio Fr. - Orell Füssli: Zeiser erwirbt Schlüsseltechnologien der Firma Inspect-ron über Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart - Romande Energie gründet zusammen mit SiL und SIE Geothermie-Unternehmen - Schaffner schliesst Verkauf der Power Magnetics Division ab - The Native: Massimiliano Iuliano zum Delegierten des Verwaltungsrats gewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Qatar senkt dir. Anteil auf 4,8% - Erwerbspositionen steigen - Direkter Katar-Anteil an CS sinkt nur vorübergehend unter 5 Prozent - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 5,04% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,95% PRESSE FREITAG - ABB bereitet Börsengang von E-Mobilitätsgeschäft vor (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Burkhalter, Dottikon ES Samstag: - GV: Burckhardt Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen Mai 2021 (Montag) Ausland: - EUR: Erzeugerpreise 05/21 (11.00 Uhr) - USA: Arbeitsmarktbericht 06/21 (14.30 Uhr) - USA: Handelsbilanz 05/21 (14.30 Uhr) - USA: Auftragseingang Industrie 05/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.7.: - Burckhardt Comp. (6,50 Fr.) per 7.7.: - Ypsomed (1,16 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: - USD/CHF: - Conf-Future: -10 BP auf 168,16% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,214% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,29% auf 11'977 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,23% auf 1'937 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,24% auf 15'384 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,47% auf 15'604 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,71% auf 6'554 Punkte

