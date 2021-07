STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst wenig verändert tendieren. Nachdem der Schweizer Leitindex am Montag praktisch wieder auf Rekordhoch geschlossen hat, fehlten dem SMI nun Impulse für einen weiteren Anstieg. Diese dürften die Anleger nun aber mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der US-Banken Goldman Sachs und JPMorgan sowie der US-Inflationszahlen am Nachmittag erhalten. - SMI vorbörslich: +0,01% auf 12'082,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,36% auf 34'996 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,21% auf 14'733 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,54% auf 28'723 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch H1: Nettoumsatz 3392 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3351 Mio) EBIT 402 Mio Fr. (AWP-Konsens: 345 Mio) EBIT-Marge 11,9% (AWP-Konsens: 10,3%) Reingewinn 270 Mio Fr. (AWP-Konsens: 253 Mio) H2: Weiter starkes Wachstum in LW erwartet Umsatz über Niveau von 2019 erwartet Covid- und Reiselockerungen werden Umsatz beflügeln vorbörsliche Indikation +2,4% - CS: Moody's senkt Rating für unbesicherte CS-Anleihen auf A1; stabil - Geberit: Tobias Knechtle ersetzt zurücktretenden Roland Iff als Finanzchef - Holcim: Lafarge-Urteil von Pariser Gericht am Donnerstag erwartet - BCJ H1: Reingewinn 7,8 Mio Fr. (VJ 6,99 Mio) Geschäftserfolg 9,7 Mio Fr. (VJ 8,65 Mio) BCJ H2: Zahlen deuten auf ein gutes Jahr 2021 hin - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Juni 621'117 (rund 208 Prozent über VJ) Passagieraufkommen Juni 78,5% unter 2019er-Niveau - Arundel: Prozess wegen Totalverlust abgeschlossen - Hypothekarbank Lenzburg gewinnt litauisches Start-Up für IT-Plattform Finstar - Medacta gibt endgültigen Vergleich im Microport-Fall bekannt - Relief Therapeutics: Partner NRx und Quantum Leap legen Studien-Daten vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Clientis gewinnt DC Bank für ihre Serviceplattform PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Eidgenossenschaft will 3 Anleihen mit Laufzeit 2026/31/55 aufstocken - Ausland: DE: VERBRAUCHERPREISE JUNI +2,3% GG VJ (PROG +2,3) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE JUNI +0,4% GG VM (PROG +0,4) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI +2,1% GG VJ (PROG +2,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI +0,4% GG VM (PROG +0,4) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Komax: abrdn plc meldet Anteil auf 5,01% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 5,04%, Sentis Capital von 9,5% - Meyer Burger: Sentis Capital Cell 3 PC hält neu weniger als 10 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Mittwoch: - Bossard: Umsatz H1 (6.00 Uhr) Donnerstag: - Rieter: Ergebnis H1 (06.30 Uhr) - Barry Callebaut: Ergebnis 9 Monate (7.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis H1 (7.00 Uhr) - Zuger Kantonalbank: Ergebnis H1 (7.00 Uhr) - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (17.45 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im 1. Quartal 2021 (8.30 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2021 (8.30 Uhr) Ausland: - China: Handelsbilanz 06/21 - USA: Konsumentenpreise 06/21 Realeinkommen 06/21 API Ölberiht (Woche) - Deutschland: Konsumentenpreise 06/21 Insolvenzen 04/21 - Frankreich: Konsumentenpreise 06/21 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0852 - USD/CHF: 0,9148 - Conf-Future: -5 BP auf 169,43% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,303% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,77% auf 12'082 Punkte - SLI (Montag): +0,86% auf 1'952 Punkte - SPI (Montag): +0,79% auf 15'530 Punkte - Dax (Montag): +0,65% auf 15'791 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,46% auf 6'559 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)