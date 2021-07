STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein wenig veränderter Auftakt ab. Damit würde der Leitindex SMI seine Konsolidierung auf hohem Niveau vom Vortag fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sind zudem eher verhalten.

- SMI vorbörslich: +0,13% auf 12'086,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,31% auf 34'889 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,38% auf 14'678 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,23% auf 28'654 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Bossard H1: Umsatz 494,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 491,1 Mio) EBIT von rund 67 Mio Fr. erwartet - Marge 13,5% Marktanteilsgewinne in Asien Beschaffungsmarktsituation weiterhin angespannt Situation um COVID-19 bleibt ein Unsicherheitsfaktor vorbörsliche Indikation +1,8% - Aevis Vicoria hat Zürcher Privatklinik gegen Sacheinlage voll übernommen - Ascom sichert sich Auftrag über 1,1 Mio Euro in den Niederlanden - Basilea schliesst Vertriebsvereinbarung mit russischer JSC Lancet für Zevtera - Kudelski engagiert zwei erfahrene Cybersecurity-Experten - Wisekey erhält zwei Patente in China für NFC-Tags - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 4,8%% PRESSE MITTWOCH - Swisscom-Chef entschuldigt sich für Notruf-Netzpanne (Inti NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Ankündigungen Donnerstag: - Rieter: Ergebnis H1 - Barry Callebaut: Ergebnis 9 Mte - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Zuger KB: Ergebnis H1 - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (nachbörslich) - Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 - Richemont: Umsatz Q1 - Cicor: aoGV (Zuwahl OEP-Verwaltungsräte) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) Ausland: - EU: Industrieproduktion 05/21 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 06/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Repräsentantenhaus (18.00 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0820 - USD/CHF: 0,9178 - Conf-Future: -53 BP auf 168,91% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,274% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,09% auf 12'071 Punkte - SLI (Dienstag): -0,07% auf 1'950 Punkte - SPI (Dienstag): -0,06% auf 15'521 Punkte - Dax (Dienstag): -0,01% auf 15'790 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,01% auf 6'558 Punkte

