STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Start in eine mit Terminen vollgepackte Woche erst einmal abwärts gehen. Damit würde der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. - SMI vorbörslich: -0,40% auf 11'978,89 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,86% auf 34'688 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,80% auf 14'427 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,17% auf 27'676 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS H1: Umsatz 3,1 Mrd Fr. (VJ 2,65 Mrd) EBIT (adj.) 457 Mio Fr. (VJ 330 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 272 Mio Fr. (VJ 171 Mio) adj. EBIT-Marge 14,8% (AWP-Konsens: 15,1%) 2021: Weiterhin Steigerung der EBIT-Marge erwartet Weiter solides org. Wachstum und Erholung von Coronafolgen erwartet Dividende mindestens in Vorjahreshöhe angestrebt vorbörsliche Indikation +1,0% - Partners Group: Wert der Eolo-Transaktion bei rund 1,2 Mrd EUR erwirbt italienischen Breitband-Anbieter EOLO - Roche sieht mit neuen Daten Wirksamkeit von Blutermittel Hemlibra bestätigt - Sonova laut CEO gut ins neue Geschäftsjahr gestartet - Dormakaba übernimmt indische Solus Security Systems - One Swiss Bank kündigt Halbjahresresultat unter demjenigen des Vorjahres an - Flughafen Zürich dank Sommerferien mit deutlich mehr Passagieren - Meyer Burger erhält für IEC-Zertifizierung für Solarmodule - SHL Telemedicine ergattert Auftrag von AOK Bayern NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank H1: Gewinn 125,6 Mio Fr, (VJ 125,5 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: FIL Limited meldet Anteil von 4,7% - Ascom: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von 3,0065% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3% - DKSH: FIL Limited meldet Anteil von 5,17% - Novartis meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 3,906% - OC Oerlikon: Black Creek Investment meldet Anteil von <3% - Rapid Nutrition: Nice and Green meldet Erwerbspositionen von 29,85% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) Dienstag: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (nachbörslich / Conf. Call 18.30 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valora: Ergebnis H1 (MK 08.30 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 - CPH: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2021 (Dienstag) Ausland: - US: NAHB-Index Juli 2021 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0852 - USD/CHF: 0,9194 - Conf-Future: +30 BP auf 169,71.% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,312% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,42% auf 12'027 Punkte - SLI (Freitag): +0,09% auf 1'939 Punkte - SPI (Freitag): +0,34% auf 15'460 Punkte - Dax (Freitag): -0,57% auf 15'540 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,51% auf 6'460 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)