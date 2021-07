STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Der weitere Verlauf hänge dann aber davon ab, wie die Marktteilnehmer die zahlreichen Firmenabschlüsse interpretierten, sagt ein Händler. Zudem dürften sie sich auch noch mit den Beschlüssen der US-Notenbank Fed beschäftigen. Diese hält trotz hoher Inflation und solidem Wirtschaftswachstum an der extrem lockeren Geldpolitik zunächst weiter fest, gab aber Hinweise auf eine absehbar weniger grosszügige Geldpolitik.

- SMI vorbörslich: -0,22% auf 12'047,27 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,36% auf 34'931 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,70% auf 14'763 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,71% auf 27'777 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant H1: Konzerngewinn 157 Mio Fr. (VJ 90 Mio) Q2: Umsatz 1032 Mio Fr. (AWP-Konsens: 997 Mio) EBITDA 173 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162 Mio) EBITDA-Marge 16,8% (AWP-Konsens: 16,2%) Q3: Anhaltend starkes Wachstum und höhere Margen erwartet 2021: Ausblick erhöht - Umsatzwachstum in LW 7 - 9 % erwartet EBITDA-Marge zwischen 16 -17 % erwartet CEO: Rohstoffpreise haben sich 2021 um 15% erhöht Peilen bis Ende Jahr Preiserhöhung von 6% an um zu kompensieren Suchen weiter nach Arronidierungs-Akquisitionen Arbeiten an einer MNA-Pipeline - in allen drei Kernbereichen Vorbörsliche Indikation +1,6% - CS Q2: Vorsteuergewinn 813 Mio Fr. (AWP-Konsens: 754 Mio) Reingewinn 253 Mio Fr. (AWP-Konsens: 365 Mio) Geschäftsertrag 5103 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'170 Mio) Geschäftsaufwand 4315 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'229 Mio) Nettoneugeldabfluss 4,7 Mrd Fr. (VJ 9,8 Mrd) Verwaltete Vermögen Ende Juni 1'632,0 Mrd Fr. (Ende März: 1'596,0 Mrd) Vierte Greensill-Zahlung ist für 6. August geplant Untersuchung zu Greensill dauert an - rechnen im Q3 mit Abschluss Haben risikogewichteten Aktiven und Leverage-Risikoposition reduziert Belastung aus Hedgefonds-Fall Archegos im Q2 bei 594 Mio Fr. Marktvolumen im 3. und 4. Quartal 2021 dürften sich normalisieren Weltwirtschaft könnte Auflösung Rückstellung Kreditrisiken ermöglichen Wollen in nächsten Monaten unsere langfristige Vision ausarbeiten Archegosbericht: Versäumnisse bei der effektiven Steuerung der PB-Risiken Kein betrügerisches oder rechtswidriges Verhalten Rückforderungen von Boni über 70 Mio von 23 Personen CFO: Neugeldabflüsse vor allem zu Beginn Quartal - seither stabil Versuchen weiterhin Gelder aus Archegos-Verlust zurückzuerhalten Vorbörsliche Indikation -1,9% - Nestlé H1: Organisches Wachstum +8,1% (AWP-Konsens: +7,4%) Operative Marge adj. 17,4% (AWP-Konsens: 17,5%) Internes Realwachstum RIG +6,8% (Q1 +6,4%) Umsatz 41'755 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41'940 Mio) Reingewinn n.M. 5'945 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'890 Mio) Operatives Ergebnis adj. 7251 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7'323 Mio) Kaffee lieferte grössten Wachstumsbeitrag bei Kategorien Verkäufe im E-Commerce legten um 19,2% zu Q2: Organisches Wachstum +8,6% (AWP-Konsens: +7,1%) 2021: Organisches Wachstum zwischen 5 und 6 Prozent Operative Marge um 17,5% Mittelfristiger Ausblick moderater Margenverbesserung unverändert Abschluss der Bountiful-Transaktion wird im August erwartet CEO: Wegen Verträgen mit Handelspartnern verzögerte Preiserhöhungen Mehr und höhere Preiserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte Müssen in Entwicklungsländern vorsichtig mit Pricing umgehen Kosteninflation 2021 von etwa 4% erwartet Pricing müsste etwa 2% betragen, um Kosteninflation auszugleichen Vorbörsliche Indikation -0,4% - Roche nimmt erste Hürde mit US-Zulassungsantrag für Augenmittel Faricimab veröffentlicht Daten aus SMA-Studie in Fachjournal NEJM - APG H1: Umsatz 105,9 Mio Fr. (VJ 107,8 Mio) EBIT 1,3 Mio Fr. (VJ -5,1 Mio) Nettoergebnis 1,0 Mio Fr. (VJ -5,1 Mio) Prognose für Geschäftsverlauf im H2 ist nicht zuverlässig machbar - Autoneum H1: Umsatz 890,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 927,0 Mio) EBIT 44,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,8 Mio) EBIT-Marge 5,0% (VJ -4,4%) Reingewinn 25,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,6 Mio) Nettoverschuldung 229,8 Mio Fr. (Ende 2020: 271,7 Mio) 2021: Weiterhin EBIT-Marge von 4-5% angepeilt Unsicherheiten bei Autoproduktion wegen Halbleitermangel H2: Umsatz höher erwartet als im H1 Vorbörsliche Indikation +1,9% - Bellevue Group H1: Konzerngewinn 22,5 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) Kundenvermögen +20% auf 14,4 Mrd Fr. gestiegen Nettoneugeld-Zufluss von 682 Mio Fr. Blicken zuversichtlich ins zweite Halbjahr - Bucher H1: Umsatz 1,608 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,550 Mrd) Auftragseingang 1,722 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,671 Mrd) EBIT 179 Mio Fr. (AWP-Konsens: 140,1 Mio) Reingewinn 138 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100,5 Mio) 2021: Deutlicher Anstieg von Umsatz, EBIT-Marge und Konzernergebnis Pandemiebedingte Unsicherheiten dürften anhalten H2: Positive Entwicklung in den wichtigsten Märkten erwartet rechnet mit höheren Kosten in der zweiten Jahreshälfte Vorbörsliche Indikation +2,4% - Calida H1: Nettoumsatz 153,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 157,1 Mio) EBIT 15,7 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) Reinergebnis 12,7 Mio Fr. (VJ -1,8 Mio) Online-Handel um 46 Prozent gestiegen Umsatzanteil des Online-Handels nun bei 28,8 Prozent 2021: Prognose für H2 wegen Corona schwierig - Cassiopea H1: Barmittel u.Ä. 1,8 Mio EUR (31.12.2020: 2,6 Mio) Nettogewinn -6,2 Mio EUR (VJ -5,3 Mio) - GKB H1: Konzerngewinn 112,1 Mio Fr. (VJ 95,2 Mio ) Geschäftserfolg 127,1 Mio Fr. (VJ 96,8 Mio) 21: Gewinnausblick erhöht - Konzerngewinn von 200 Mio erwartet - Inficon Q2: Umsatz 126,3 Mio USD (AWP-Konsens: 126,4 Mio) EBIT 22,8 Mio USD (AWP-Konsens: 24,0 Mio) Reingewinn 17,6 Mio USD (AWP-Konsens: 19,0 Mio) Starke Entwicklung im Halbleitergeschäft Situation in Beschaffung und Logistik angespannt 2021: Umsatz von 480 bis 500 Mio USD und Marge von rund 18-20% erw. - Kardex H1: Umsatz 207,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 215,9 Mio) Auftragseingang +51% auf 302,5 Mio EUR EBIT 26,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 27,5 Mio) Reingewinn 19,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 20,3 Mio) Deutliche Fortschritte bei strategischen Initiativen Anhaltend starke Bilanz trotz hoher Investitionen H2: Beschleunigung in der Umsatzentwicklung erwartet - Starrag H1: Umsatz 139,3 Mio Fr. (VJ 155,4 Mio) Auftragseingang 149,8 Mio Fr. (VJ 88,8 Mio) Reingewinn 0 Mio Fr. (VJ 0,5 Mio) EBIT 0,8 Mio Fr. (VJ 0,6 Mio) 2021: Erwartet Auftragseingang deutlich über Vorjahr Baut in Möchengladbach und Bielefeld insgesamt 150 Stellen ab Stellt Produktion in Möchengladbach ein - Addex erhält von Partner Indivior 4 Mio USD - Basilea erhält Orphan-Drug-Status von FDA für Krebs-Kandidaten Lisavanbuli - Idorsia gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Franken aus Grossaktionäre Clozels werden von Angebotspflicht nach Anleihe befreit - Meyer Burger erweitert Produktportfolio um Solar-Dachziegel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - FED: Wirtschaft hat Fortschritte mit Blick auf Ziele für Tapering gemacht Keine Entscheidung für Zeitpunkt von Tapering getroffen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: JPMorgan senkt auf 2,988% - GAM: Schroders senkt auf 4,99% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 23,8% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Clariant: Conf. Call Q2 (15.00 Uhr) - Credit Suisse: Conf. Call Q2 (10.30 Uhr) - Nestlé: Webcast H1 (14.00 Uhr) - Autoneum: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Bellevue Webcast H1 (08.30 Uhr) - Bucher: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Calida: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) - Graubündner KB: Analysten-Konferenz (11.30 Uhr) - Inficon: Conf. Call Q2 (09.30 Uhr) - Kardex: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Starrag: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - AMS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK H1 08.30 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf Call 14.00 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB Ergebnis H1 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2021 (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2021 (Montag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2021 (Montag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 07/21 (endgültig) (11:00) Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/21 (11:00) - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung) (14:30) Privater Konsum Q2/21 (vorab) (14:30) Schwebende Hausverkäufe 06/21 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0779 - USD/CHF: 0,9086 - Conf-Future: -5 BP auf 170,60% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,373% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,43% auf 12'073 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,38% auf 1'956 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,37% auf 15'515 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,33% auf 15'570 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,18% auf 6'609 Punkte

